Gik du og troede, at rækkehuset var husmarkedets billigere bud på fast ejendom, er her huset, der gør den fordom til skamme.

Fornyligt har en bolig af typen rækkehus nemlig ramt det danske boligmarked - og prisen lyder på hele 20.995.000 kroner, hvilket gør adressen til det dyreste rækkehus, der netop nu er til salg.

Det oplyser boligsitet Boliga.dk.

Men så er postnummeret da også i den helt rette ende af landet, når det kommer til de høje priser.

Huset ligger nemlig i 2100 København Ø - og det postnummer var det absolut dyreste sted i landet at købe huse sidste år.

Her gik en gennemsnitlig kvadratmeter således for lige knap 62.500 kroner - hvilket også er meget tæt på den pris, som rækkehuset er til salg for.

Kvadratmeterprisen på det 334 kvadratmeter store rækkehus lyder nemlig på 62.859 kr.

Huset er til salg hos liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen, og i deres salgsannonce beskriver de adressen som værende kendetegnet ved en helt særlig sjæl med oprindelige detaljer som parketgulve, fyldningsdøre og stuklofter.

Rækkehuse til salg

For øjeblikket er der godt 3.100 rækkehuse til salg rundt om i landet, og mens rækkehuset til de knap 21 millioner kroner i Svanemøllekvarteret altså er det dyreste, så koster det billigste, der p.t. er udbudt til salg 20.845.000 kroner mindre.

Landets billigst udbudte rækkehus koster nemlig bare 150.000 kroner. Det viser data fra Boliga.dk.

Huset ligger i Nakskov helt ude på det vestlige Lolland og beskrives i salgsopstillingen som et håndværkertilbud.

Se Danmarks dyreste rækkehus her.