Ove ville ikke have vindmøllerne, men sagde alligevel ja tak til en million kroner og en fraflytning. Nu er alt afblæst.

Ove Fuglsang mistede en million, men fik lov at beholde hans og konens ejendom i Åbyen tæt på Hirtshals, da man besluttede ikke at bygge vindmøller der alligevel.

Men det er faktisk ikke det, der fylder mest hos ham efter hele miseren.

»Far er ikke vred - far er skuffet,« siger han til Nordjyske.

For selvom han ikke lægger skjul på, at han sætter et rødt kryds på sine stemmesedler, så synes han, at den socialdemokratisk ledede Hjørring kommune, som blandt andet Hirtshals er under, har skuffet meget, da de forsøgte at smide borgere væk fra deres hjem med store pengebeløb for at oprette en vindmøllepark.

Ove Fuglsang og hans kone blev tilbudt en million kroner mere end deres boligs værdi på 1,2 millioner kroner. Ejendommen ligger cirka 450 meter fra mølleområdet, og det var nødvendigt for investorerne at opkøbe 10-15 ejendomme i området for at planen kunne realiseres.

Det var en lille flertal, hvor den borgerlige del af byrådet vejede tungest, der fik afblæst planerne. Så selvom Ove Fuglsang egentlig lidt modvilligt skrev under på aftalen om opkøb, så er det nu fortid.

Eller er det?

Han vil nu se tiden an. Det kan jo være planerne genoptages med en lidt anderledes metode. Noget, formand for teknik og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V), ikke kan afvise.