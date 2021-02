»Jeg savner mine venner virkelig, virkelig, virkelig meget.«

Isabelle sidder med sin havregrød. Hun har været tidligt oppe, for nu begynder hverdagen igen for hende.

»Det er lidt, som om vi skal tilbage fra sommerferie.«

Hun er otte år, og der står matematik på skemaet. Der skal øves tabelremser, men det gør ikke noget.

Tværtimod.

Otteårige Isabelle gør sig klar til skole. Vis mere Otteårige Isabelle gør sig klar til skole.

Hun har ikke talt om andet end at komme tilbage i skole hele weekenden.

»Jeg glæder mig bare rigtig meget til at se mine venner,« fortæller Isabelle Christensen.

At skolen betyder så meget for Isabelle, fandt hun ud af for et par uger siden.

Hjemmefra har hun af sin lærer fået til opgave at lave en video, hvor hun fortæller, hvordan det er at have onlineundervisning.

Isabelle optog en video af sig selv, hvor hun fortalte, hvor meget hun savnede sine klassekammerater. Du kan se videoen øverst i artiklen. Vis mere Isabelle optog en video af sig selv, hvor hun fortalte, hvor meget hun savnede sine klassekammerater. Du kan se videoen øverst i artiklen.

Men videoen kom ikke til at handle om undervisningsformen eller lektier.

Den handlede om et stort savn til de cirka 20 børn fra 2.T på Toksværd Skole, som Isabelle går i klasse med.

Da Isabelles mor, Diana Bøgeskov Christensen, så videoen, fik hun det skidt.

»Jeg fik ondt i maven, da jeg så videoen. Jeg blev ked af, at Isabelle var så ked af det.«

2.T på Toksværd Skole begyndte dagen med dans og femtabellen. Vis mere 2.T på Toksværd Skole begyndte dagen med dans og femtabellen.

»Så jeg er glad for, hun skal afsted i dag. Hun har ikke snakket om andet hele weekenden end at komme i skole,« fortæller Diana Bøgeskov Christensen.

Imellem snedriverne begiver Isabelle sig mod skolen, og døren er knap gået op, før hun får øje på sin bedste veninde Isabella.

Hele klassen står på gangen. Der er ikke en eneste, der ikke har glædet sig. Også selvom de måske havde mere fri derhjemme.

»Det er fedt at være tilbage. Så skal vi ikke kigge på skærm hele tiden,« lyder det fra en dreng på vej ind i klassen.

Der er masser at fortælle, da timen begynder. Vis mere Der er masser at fortælle, da timen begynder.

Matematiktimen begynder, og hænderne pibler op over klasseværelset, men det er ikke mange regnestykker, det kommer til at handle om i dag.

»Jeg har været ude at kælke,« lyder det.

Det har de fleste. En anden dreng har holdt hyggeweekend.

»Jeg har set en film, der hedder 'Coco'.«

Og lige her vender livet tilbage på Toksværd Skole. Isabelle Christensen kigger op fra sine blyanter.

»Det bedste i dag har været at se allesammen.«