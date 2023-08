To teenagere på 15 og 18 år blev onsdag anholdt i forbindelse med en sag om organiseret cykeltyveri i København.

Efterforskningsleder Peter Reisz fortæller, at de to blev anholdt på Christiania, hvor de bor. Her fandt politiet 11 cykler, som politiet knytter til sagen.

»Vi har igennem længere tid efterforsket imod organiseret cykeltyveri. Her drejer det sig om både elcykler og almindelige cykler. Fortrinsvis dyre cykler.«

Den foreløbige efterforskning førte politiet til Christiania.

»De blev anholdt og sigtet for cykeltyveri i forening,« fortæller Peter Reisz.

De to teenagere bliver dog ikke fremstillet i grundlovsforhør, men efterforskningen fortsætter, lyder det videre.

Efterforskningen har stået på i nogle uger, hvor politiet har haft fokus rettet mod især indre by.

»I forvejen har vi fokus på cykeltyverier for tiden. Det har en grov karakter, hvor det blandt andet sker ved højlys dag,« fortæller Peter Reisz.

Ifølge B.T.s research er den ene af de to mistænkte cykeltyve søn af en mand, der er sigtet og fængslet i en omfattende hashsag, men det vil Peter Reisz ikke bekræfte.

Lyt til B.T.s dybdeborende podcast om blå blink og kriminalitet her: