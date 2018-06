Bornholmeren Poul Aksel Eriksen er lørdag eftermiddag mødt op foran B.T.-scenen på Folkemødet for at give Joachim B. Olsen en opsang. Liberal Alliance-politikeren var mødt op for at debattere overenskomstforhandlingerne med den tidligere FOA-formand Dennis Kristensen, men det udviklede sig hurtigt til en debat om LA's ønske om en mindre offentlig sektor.

»For fem til syv år siden var Danmark i alle undersøgelser Danmarks lykkeligste land. Så tog Bjarne Corydon over, og vi kom ned på en tredjeplads. Hvor langt kommer vi ned, hvis Liberal Alliance skal bestemme – ned på en 37. plads?« spørger 74-årige Poul Aksel Eriksen.

Joachim B. Olsen kvitterer resolut med ordene: »Det er jo den evige klynk og jammer.«

Med sit budskab om at skære i den offentlige sektor møder den hærdebrede kuglestøder igen og igen tilråb fra de fremmødte FOA-medlemmer.

74-årige Poul Aksel Eriksen mener, at Liberal Alliances politik vil udstøde flere fra fællesskabet. Foto: Jacob Friberg Vis mere 74-årige Poul Aksel Eriksen mener, at Liberal Alliances politik vil udstøde flere fra fællesskabet. Foto: Jacob Friberg

Ifølge Poul Aksel Eriksen er Liberal Alliances ideologi bindegalt.

»Vi har aldrig haft så mange fattige børn i Danmark. De evige besparelser på dagpenge og alt i himlens navn, I har fundet på. Jeg er gammel idrætsleder, og der var nogle, der ikke havde råd til at dyrke idræt. Dem fik vi besvær med senere hen, de begik kriminalitet og kom i bander. De blev udstødt fra det sociale fælleskab. Og I vil have flere skubbet ud af det sociale fælleskab. Jeg kan ikke fatte det – I liberale er bindegale!«.

Men der er intet, der tyder på, at en mindre offentlige sektor samtidig vil gøre danskerne mindre ulykkelige, siger Joachim B. Olsen.

»Der er tæt korrelation mellem et lands velstandsniveau, og hvor tilfredse borgerne er i samfundet.«

Den netop afgåede FOA-formand Dennis Kristensen er mødt op som modvægt til Liberal Alliances finans- og skatteordfører.

»Hvis man fjerner hver 10. medarbejder i det offentlige, hvor er det så, der kommer flere ressourcer? Det giver ikke en dyt flere ressourcer. Det er simpelthen et fupnummer,« siger den tidligere fagforeningsboss.

Fakta Blå bog: Dennis Kristensen Født 1953 Forbundsformand i FOA fra 2002-2018 Uddannet sygehusportør

»Det er ikke et fupnummer. Det handler om, at der er nogle ressourcer der bliver frigjort, og som kan bruges på noget andet,« svarer Joachim B. Olsen

Afviser rygter

Den politiske redaktør på B.T. Andreas Karker, der styrer debatten, har haft ørerne ude på Folkemødet for at komme til bunds i, hvad der foregik bag dørene i Forligsinstitutionen, da overenskomstforhandlingerne stod på og var tæt på at sende landet ud i en storkonflikt.

Dennis Kristensen blev skældt ud for at have brudt den såkaldte musketered, da han indgik en delaftale. Men ifølge Andreas Karker er en række politikere på Folkemødet overbevist om, at det i forvejen var aftalt med Danmarks Lærerforening.

»De sagde, at det er der med, at du gik solo i forhandlingerne var noget, du havde aftalt med Anders Bondo, - at det var en plan, I havde?« spørger Andreas Karker.

Det bliver pure afvist af Dennis Kristensen.

»Vi var på dommerens overtid. Vi vidste, at hvis vi afbrød forhandlingerne, skulle der være konflikt fem dage senere. Vi vidste også, at vi var nogenlunde enige med arbejdsgiverne. Så det der reelt ville være tilbage, når vi forhandlede med regionerne, det ville være spisepausen. Det havde vi tidligere besluttet, hvad vi i givet fald skulle strejke på, og det indbefattede ikke spisepausen.«

En klar overvægt af FOA-medlemmer blandt publikum lørdag eftermiddag. Foto: Nils Meilvang Vis mere En klar overvægt af FOA-medlemmer blandt publikum lørdag eftermiddag. Foto: Nils Meilvang

Hvad vil LA?

Ifølge en mand iført en FOA-hat og solbriller var det sammenholdet, der gav et godt resultat. Det kan Joachim B. Olsen lære lidt af, mener han.

»Det vi oplevede under konflikten var sammenholdet. Jeg savner lidt nogle ambitioner fra Joachim og LA’s vegne - hvad vil I med det offentlige? Det jeg hører på mine kolleger som jeg arbejder med til daglig er, at de løber hurtigere og hurtigere.«

Fakta Blå bog: Joachim B. Olsen Født 1977 Finans- og skatteordfører for Liberal Alliance. Tidligere professionel kuglestøder Har læst historiestudier på University of Idaho, USA

»Vi har en af de største offentlige sektorer i verden. Der er rigtig mange, der gør et vigtigt og godt stykke arbejde. Jo større den offentlige sektor er, jo mindre bliver den private sektor. Der er masser af steder, hvor det er underligt, at den offentlige sektor vokser. Kommunikationsmedarbejdere for eksempel,« svarer Joachim B. Olsen.