Der er landet dugfriske tal fra rederiet A. P. Møller-Mærsk fredag morgen, da selskabet er kommet med tredje kvartalsregnskab.

I tredje kvartal af 2023 lander Mærsk en omsætning på 12,1 mia. dollar, hvilket rammer under analytikernes forventninger på 12,5 mia. dollar ifølge data fra Bloomberg.

I samme periode sidste år lå omsætningen på 22,7 mia. dollar, og dermed er omsætningen faldet en del siden samme periode sidste år.

Driftsresultatet målt på EBITDA lander på 1,88 mia. dollar i tredje kvartal, hvilket er lige under analytikernes forventning på 1,89 mia. dollar.

Mærsk sigter efter at reducere deres arbejdsstyrke til under 100.000 fra 110.000 i januar 2023, hvilket vil sige at omkring 10.000 ansatte skal fyres.

Det vil man gøre, da man forventer at markedet vil forblive ustabilit, hvilket i stigende grad tvil teste rentabilitetten i selskabet.

Fyringerne vil resultere i en besparelse på 600 mio. dollar i 2024 sammenlignet med 2023.

Mærsk har indsnævret forventningerne

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler til regnskabet:

»Vores industri befinder sig i en ny virkelighed med afdæmpet efterspørgsel, priser tilbage på historiske niveauer og inflationspres. Siden sommeren har der været overkapacitet i de fleste regioner og ingen mærkbar stigning i ophugning eller oplægning af skibe, hvilket presser priserne. På baggrund af de nuværende og kommende udfordringer, har vi løbende optimeret forretningen, tilpasset organisationen, og styret omkostningerne stramt. Vi fastholder vores strategiske fokus på at opfylde vores kunders behov for fleksible og robuste forsyningskæder og derigennem forfølge vækstmulighederne inden for vores havne- og logistikforretning.«

Mærsk lukkede 2022 af med danmarkshistoriens største overskud efter skat på 29 mia. dollar. Rederiet havde vundet stort på, at fragtraterne var sejlet i vejret på grund af flaskehalse og høj efterspørgsel.

Aktien er dykket med 6,3 pct. siden årets start.

Opdateres...