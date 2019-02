Mange var både forargede og berørte, efter den 70-årige landmand Ole Jensen i sidste uge stod frem i TV 2-programmet ‘Når arven splitter os’. Her fortalte han, hvordan han som følge af en skilsmisse mistede sit livsværk og alt, han ejede.

Men nu viser det sig, at alt måske slet ikke er, som man skulle tro. Det vender vi tilbage til.

For at forstå hele sagen skal vi nemlig spole tiden tilbage.

I programmet bliver det fortalt, hvordan Ole Jensen i marts 2009 bliver dødssyg af lymfekræft. Af den årsag bliver der skrevet under på en ægtepagt og et testamente, der sikrer hans kone og søn, når han går bort.

En ægtepagt, der er gældende ved både død og skilsmisse.

I dokumentaren fortæller Ole Jensen, hvordan han på grund af sin sygdom var medicineret med morfin på tidspunktet for underskrivelsen af ægtepagten, og at han derfor ikke har været ved sin fulde fem.

Han har altså skrevet under på noget, han ellers aldrig ville have skrevet under på.

I august 2017 fortæller Ole Jensens kone, at hun vil skilles efter 43 års samvær. Samtidig bliver han præsenteret for den ægtepagt, der fratager ham sit hjem, marker og 300 kvæg.

Ole Jensen ses her sammen med af stifteren af Facebook-gruppen 'STØT 70-årige landmand Ole Jensen fra Brædstrup', Iben Hejring Jensen. Gruppen har, siden programmet blev sendt, samlet penge ind til Ole. Foto: Privatfoto Vis mere Ole Jensen ses her sammen med af stifteren af Facebook-gruppen 'STØT 70-årige landmand Ole Jensen fra Brædstrup', Iben Hejring Jensen. Gruppen har, siden programmet blev sendt, samlet penge ind til Ole. Foto: Privatfoto

En ægtepagt, som han aldrig nogensinde har hverken set eller været bekendt med, fremgår det af tv-programmet.

Siden udsendelsen er der blevet oprettet en indsamling til Ole Jensen, da mange danskere har haft stor sympati med landmanden, der mistede alt. I skrivende stund er der indsamlet lidt over 35.000 kroner.

Ekskonen, sønnen og svigerdatteren har efterfølgende måttet høre for meget, og familien har ikke villet udtale sig om den verserende sag efter råd fra deres advokat. Men nu er det tilsyneladende blevet nok, og familien har en noget anden udlægning af sagen:

»Ole Jensen lyver fra ende til anden, og vi kan ikke længere høre på, at han udstiller os som nogle usle mennesker, der har smidt en stakkels mand på gaden. Det passer ikke, og det vil vi ikke længere finde os i. Ikke mere,« siger Ole Jensens ekskone Annemarie Jensen nu til B.T.

Hun og familien oplyser, at de hverken har lyst eller overskud til at starte en mudderkastning frem og tilbage i medierne, og de har derfor ikke yderligere at tilføje.

I stedet har de givet B.T. adgang til en lang række dokumenter, der viser et noget andet billede end hidtil beskrevet.

De viser blandt andet, at han i den periode, hvor ægtepagten blev skrevet under, slet ikke var medicineret med morfin.

Faktisk havde han endnu ikke fået sin kræftdiagnose, men der var dog ‘mistanke om ondartet svulst i hoved/hals’.

I dokumenterne fremgår det videre, hvordan han i denne periode fik smertestillende medicin - men altså ikke morfin.

Ole Jensen forklarede i dokumentaren, hvordan han ikke var ved sin fulde fem, men familien mener også at kunne dokumentere, at Ole Jensen fortsat drev ‘fuldtidslandbrug med jord og dyr og starter såning i næste uge.’

Familien ligger også inde med dokumenter, der viser, at Ole Jensen allerede tilbage i 2001 første gang anmodede om at få lavet en ægtepagt og et testamente.

Det stemmer ikke overens med landsmandens forklaring i tv-udsendelsen om, at han aldrig havde set eller været bekendt med en ægtepagt.

Ifølge familien ønskede Ole Jensen at udforme ægtepagten, fordi han sad med en stor gæld og derfor kunne gå uden om kreditorerne ved at lave en særeje-konstruktion, hvor det var konen, der på papiret ejede det hele. Den del kan dog ikke dokumenteres.

B.T. har efterfølgende været i kontakt med Ole Jensen, der pure afviser, at hans historie ikke skulle holde vand.

I dokumenterne fremgår det, at du hverken var diagnosticeret med kræft eller fik morfin på det tidspunkt, hvor ægtepagten blev skrevet under. Du fik kun smertestillende. Hvordan hænger det sammen?

»Det kan jeg ikke sige, for jeg ved ikke, hvad der er blevet hældt i mig. Jeg var stærkt påvirket af medicin og var ikke i stand til noget som helst. Jeg var i smerter og kunne kun sidde i en stol om natten.«

Men der står i dokumentet også, at du drev fuldtidslandbrug og ikke fik andet end smertestillende. Hvordan hænger det sammen med, at du skulle være morfinpåvirket og ikke være ved dine fulde fem?

»Det er nok en skrivefejl. I den periode var jeg meget syg, og der passer den tekst ikke særlig godt. Det må være en fejl.«

Det fremgår også, at du allerede i 2001 tager kontakt til jeres daværende advokat og beder hende udforme en ægtepagt og et testamente. Det gentager sig i 2004 og 2007. Hvordan hænger det sammen med det, du siger i dokumentaren?

»Det er alle tre dokumenter, som advokaten har konstrueret. Jeg kan ikke forklare, hvor hun har dem fra, men jeg har aldrig nogensinde set de dokumenter, og jeg har ikke anmodet om nogen ægtepagt tidligere. Det er advokatens værk,« forklarer 70-årige Ole Jensen.

B.T. har efterfølgende været i kontakt med advokat Rita Græbild, der blankt afviser, at hun skulle have konstrueret dokumenterne.

I programmet fremgår det også, hvordan Ole Jensen bliver smidt ud af sit hjem, efter politiet og fogden i februar sidste år tropper op på adressen. Det bliver samtidig beskrevet, hvordan han ikke får lov til at tage sine personlige ejendele med sig.

Men den udlægning kan familien langt fra genkende.

»Ole mødte ikke op i fogedretten den pågældende dag, og derfor kørte vi alle ud til adressen. Politiet var med, fordi han har våben. På det tidspunkt havde han længe vidst, at han skulle flytte, og han havde alle muligheder for at sikre sig, at han fik sine ting med,« siger Annemarie Jensen.

B.T. har også været i kontakt med den ansvarlige for Ole Jensens indsamling, Iben Hejring Jensen.

Hun oplyser, at de indtil videre kører videre med indsamlingen, da den ikke på noget tidspunkt har taget stilling til det juridiske.

Den er blot skabt i sympati for en mand, der har få ejendele.

B.T. forsøger på baggrund af de nye oplysninger at få en kommentar fra TV 2.