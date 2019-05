Sangerinden Oh Land har netop udgivet sit femte album, hvor nogle af sangene er inspireret af den ny tilværelse som skilsmisseforælder og mor til et delebarn.

Fra Oh Land var 21 år til hun var 32 år dannede hun par med kunstneren Eske Kath, med hvem hun fik sønnen Svend på tre år.

I et interview i Politiken forklarer hun, at det trods godt samarbejde forældrene imellem kan være svært at se Svend skifte frem og tilbage mellem to hjem.

»Det gør ondt i mig på hans vegne. For jeg kan se, hvordan det giver uro i hans hverdag, at han lever opdelt. Og også i min for den sags skyld – ikke at det er vigtigt. Jeg kan bare se, hvordan jeg selv reagerer på de skift. Og jeg bor trods alt det samme sted og er voksen. Jeg synes, det er hårdt at skifte mellem at have ham og ikke at have ham,« siger Nanna Øland Fabricius bedre kendt som Oh Land.

Sangerinden bor på Nørrebro i København 5-6 km fra Svends far.

Når Svend er hos sin mor, kører hun ham frem og tilbage til Søborg, hvor Svend også går i institution.

I begyndelsen af januar bekræftede Oh Land, at hun igen havde fundet kærligheden på ny.

Den nye kærlighed, pianisten Adi Zukanovic, står for strygearrangementet på det nye album ’Family Tree’.