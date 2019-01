Det vigtige er ikke, hvordan du ser ud, men hvem du er. Dronningens ord til børnene rammer lige i hjertet hos landets ministre.

»Til min nytårsfest derhjemme var der mange børn, og de tog det til sig. De spidsede ører,« siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, da hun tirsdag aften ankommer til nytårstaffel hos dronningen.

Hun bemærkede, at børnene omkring hendes især spidsede ører, da dronningen i sin tale talte om sociale medier og ‘alt det der gøren sig til’.

Også udenrigsminister Anders Samuelsen er stærkt begejstret for dronningens opsang til store og små.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg til nytårskur og -taffel. Foto: Tariq Mikkel Khan

Udenrigsminister Anders Samuelsen sammen med kulturminister og kirkeminister Mette Bock. Foto: Keld Navntoft

»Vi voksne er godt klar over, at vi er lidt for meget optagede af at være på nettet hele tiden og måske også fraværende overfor vores børn. Og at hun så samtidig adressere det hos børnene tror jeg lige så meget er en direkte opsang til de voksne,« siger han.

Rørt mor

Hjemme hos børne- og socialminister Mai Mercado gik talen også direkte ind. Måske ikke lige hos hendes to børn på hhv. 2,5 og fem år, hvor i hvert fald den ældste i øjeblikket havde mere travlt med at spise slik.

Men mor var rørt.

»Jeg har jo alle dage været kæmpe fan af vores dronning. Men jeg må bare sige, at jeg blev rigtig faktisk helt rørt over, at hun nævnte børnene,« siger hun.

Børne- og socialminister Mai Mercado. Foto: Keld Navntoft

Et opdragelsespanel under hendes ministerium kom i år frem til et lignende resultat.

»Det handler ikke så meget om, hvad man skal blive til, men hvem man er. Og det var jo også netop det, dronningen lagde vægt på,« siger hun.

Børn og unge mistrives

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har også stor ros til dagens vært.

»Jeg har selv to små børn, og jeg synes, det er enormt vigtigt, at vores majestæt også taler til børnene og sætter fokus på hvor vigtigt, det er, at de er der for hinanden og ikke bare til stede foran en skærm,« siger hun.

Ellen Trane Nørby Sundhedsminister ankommer Nytårskur og -taffel. Foto: Keld Navntoft

Netop det har hun arbejdet en del med, da hun var børne- og undervisningsminister.

»Og det gør jeg også som sundhedsminister, fordi jeg kan se, der er rigtig mange børn og unge, der mistrives,« siger hun.

Ældreminister Thyra Frank er heller ikke et øjeblik i tvivl om, at både voksne og børn i dagens Danmark har brug for at blive mindet om, at ikke alt handler om udseendet.

»Der er mange, der synes, de skal se ud på en bestemt måde og leve op til en helt masse ting - meget mere end i min barndom,« siger hun.

Ældreminister Thyra Frank ankommer Nytårskur og -taffel. Foto: Keld Navntoft

Uperfekte Tommy

Netop den pointe fik uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers på lidt anderledes vis helt ufrivilligt demonstreret.

På bilturen til slotspladsen fik han på direkte TV blottet et stykke maveskind, derfik flere opmærksomme seere til bl.a. at opfordre til altid at bære undertrøje under en hvid skjorte.

Tommy Ahlers skrev efterfølgende på Twitter:

'I 2019 skal vi gøre op med perfekthedskulturen. Jeg startede godt ud med at vise lidt mave under et live interview på DR1. Godt nytår!'

I 2019 skal vi gøre op med perfekthedskulturen. Jeg startede godt ud med at vise lidt mave under et live interview på DR1. Godt nytår! pic.twitter.com/MIjtZ9y6Xh — Tommy Ahlers (@aahlers) 1. januar 2019

Simon Emil Ammitzbøll-Bille ankommer Nytårskur og -taffel. Foto: Keld Navntoft

Opgør med 'se mig'

Mere tilknappet og skarp i sin påklædning er økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille på den røde løber, hvor han også lige kækt beder fotograferne sige til, hvis hans butterfly sidder skævt.

Den nybagte far er dog også glad for, at dronningen fik sendt en vigtig besked til både voksne og børn - noget han vil tænke over i forhold til opdragelsen af sin lille datter.

»Man skal sørge for at ens børn tror på sig selv men også tænker på andre. Det synes jeg er vigtigt,« siger han.

Folketingets formand Pia Kjærsgaard håber, at ‘se mig’-kulturen med dronningens ord kan blive udfordret lidt.

Folketingets formand Pia Kjærsgaard. Foto: Keld Navntoft

»Du er god nok. Det hele handler ikke om udseende. Men du skal også tage hensyn til andre,« siger hun.

Fremtidens tale

Energi-, forsyning- og klimaminister Lars Christian Lilleholt kalder ligefrem dronningens ord nytårsaften til bl.a. børnene for ‘fremtidens tale’.

Udover børnene havde majestæten nemlig også stort fokus på klima. To ting, der ifølge ministeren hænger meget godt sammen.

»Klima er også et tema, som børnene er optaget af. Det handler om vores alle sammen fremtid, og der betyder klima rigtig meget ikke mindst for børnene,« siger Lars Christian Lilleholt på vej til nytårstaffel.