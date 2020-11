'Personer, der bor i København, er langt mindre tilbøjelige til at hjælpe en fremmed i nød end personer, som bor i mindre byer eller lever på landet.'

Myten om det travle storbymenneske lever i bedste velgående, men nu kan myten – eller fordommen - om livet i storbyen formentlig aflives, hvis man skal tro et nyt, britisk studie.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Forskere på University College London (UCL) har lavet et forsøg, hvor de undersøgte, hvor tit fremmede mennesker ville hjælpe andre.

Forskerne udførte eksperimentet i 37 forskellige kvarterer i 12 større byer og 12 mindre byer over hele Storbritannien.

Man målte, om:

fremmede ville poste et brev, som var blevet tabt på jorden

om fremmede ville returnere et mistet objekt

samt om bilister ville bremse deres bil for at lade fodgængere komme over på den anden side af vejen

Ud af 1.367 muligheder for at gøre en god gerning, kom folk til hjælp i 643 tilfælde - hvilket svarer til 47 procent.

Konklusionen på eksperimentet lyder, at det ikke var størrelsen på befolkningen i en by, der havde betydning for, om man gerne vil hjælpe. Derimod var det kvarterets sociale status, som spillede den største rolle for, hvor hjælpsomme menneskene i forsøget var.

»Socioøkonomiske forhold er med til at forklare, hvorfor der er større sandsynlighed for, at fremmede er mere tilbøjelige til at hjælpe andre i mere velhavende kvarterer end i fattigere områder,« skriver forfatterne bag studiet, der er publiceret i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B. Det skriver Videnskab.dk.

En af forskerne bag studiet Nichola Raihani, der er professor i evolution og adfærdsvidenskab ved UCL, påpeger, at forskerne stadig er usikre på, hvorfor dette er tilfældet.

Er det folks lavere sociale status, der er en faktor? Eller handler det om, at den gennemsnitlige person er mindre tilbøjelig til at hjælpe andre, hvis de befinder sig i et mere udsat byområde?

Hun understreger ifølge Videnskab.dk overfor The Guardian, at studiets konklusioner ikke indikerer, at mennesker i fattigere nabolag ikke er hjælpsomme. Men tidligere forskning har peget på, at når mennesker savner materiel sikkerhed, såsom mad på bordet eller tag over hovedet, har man tendens til at investere i små, sociale netværk, som man hjælper og samarbejder indenfor, fremfor at hjælpe fremmede.

