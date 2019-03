Børn, der opholder sig meget i naturen, er også bedre til at koncentrere sig.

En ny forskningsoversigt fra Center for Børn og Natur viser, at nul til seks-årige børn, som møder naturen i daginstitutionerne, bliver både sundere og stærkere.

Det skriver centeret ifølge Videnskab.dk.

Dette dækker ifølge centeret over, at børnene har mindre tendens til at udvikle sukkersyge, at børnene sover bedre og er generelt mindre syge.

Derudover antyder nyere forskning ifølge centeret også, at de grønne omgivelser kan give børnene en bedre forståelse for naturvidenskabelige og matematiske fag.

Forskningsoversigten er en del af projektet 'Kom med ud', som er støttet af Nordea‐fonden.

Niels Ejbye-Ernst fra Via University College er projektleder og siger om oversigten, at den tydeligt viser, at pædagoger og forældre skal bruge mest mulig tid i naturen med de små børn.

»Det gør børnene stærkere i forbindelse med deres sundhed, motorik og trivsel,« siger han og uddyber:

»Svensk og norsk forskning viser, at børn, som kommer meget i kvalitetsnatur, har lettere ved at koncentrere sig og bliver mindre præget af opmærksomhedsforstyrrelser,« siger han ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk: