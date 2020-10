Du kan smile til Fido lige så meget, du vil, men han vil måske reagere ens, ligegyldigt om han kigger dig i øjnene eller nakken.

I hvert fald ifølge en ny undersøgelse, der ikke har fundet nogen stor reaktion i hjernen på hunde, der så et ansigt. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Det skyldes ifølge forskerne, at hunde biologisk set ikke er så optagede af ansigter, som mennesker er - men hunde arbejder ikke desto mindre hårdt på at aflæse vores udtryk.

»Jeg vil ikke sige, at hunde ikke er interesserede i vores ansigter. Det, vi siger, er, at de bare ikke reagerer stærkere på ansigter end på andre former for stimuli,« forklarer den ledende forsker bag studiet, dr. Attila Andics fra Department of Ethology på Eötvös Loránd University i Ungarn, til mediet CBC, ifølge Videnskab.dk.

Forskerholdet bag studiet lod 30 personer og 20 forskellige hunde se på videoer af både hundes og menneskers ansigter og baghoveder.

Imens blev både de to- og firbenede deltageres hjerneaktivitet målt gennem en MRI-skanner.

Der var ingen forskel i hundenes hjerneaktivitet, om de så på et ansigt eller et baghoved. Til gengæld udviste deres hjerner mere aktivitet, når de så hunde.

Dette stod i kontrast til mennesker, hvis hjerneaktivitet reagerede lidt på artsforskelle, men mere på, om de så et ansigt eller ej.

Studiets fund giver perfekt mening fra et evolutionært standpunkt, siger Attila Andics ifølge CBC. Hunde aflæser nemlig typisk både kropssprog og ansigtsudtryk, mens ansigtsudtryk er centrale for os mennesker, når vi skal afkode visuel kommunikation.

Alligevel er der ifølge Attila Andics evidens for, at hunde godt kan genkende og reagere på menneskers ansigtsudtryk, og at de kan adskille ansigter fra hinanden.

»Faktisk synes jeg, at studiet viser, at hunde er virkelig seje, fordi de er rigtig gode til at afkode ansigtsudtryk, selvom deres hjerner ikke er specialiserede i det,« siger Attila Andics til CBC ifølge Videnskab.dk.

Professor Daniel Dilks fra Department of Psychology, Emory University i USA, understreger ifølge The Guadian, at studiet har nogle begrænsninger:

»Studiet beviste ikke helt, at hunde ikke havde en ansigts-specifik hjerneregion. Desuden var det kun halvdelen af de testede hunde, der havde en hjerneregion, der reagerede på art. Spørgsmålet er, hvorfor de andre 50 procent åbenbart ikke havde en.«

Studiet blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of NeuroScience. Det skriver Videnskab.dk.

