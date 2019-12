Det kan indimellem være svært at finde de rigtige ord, når vi for eksempel vil sige for første gang til vores kæreste, at vi elsker dem.

Men et nyt studie peger på, at den slags kærlighedserklæringer faktisk kan være endnu mere komplekse at oversætte, end de er at sige.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Studiet er lavet af forskere ved University of North Carolina Chapell Hill og publiceret i tidsskriftet Science.

Ifølge the Guardian kan ordet 'elske', og hvad det indebærer, nemlig opleves forskelligt, afhængigt af hvor i verden du er født.



I de indoeuropæiske sprog – som blandt andet tæller engelsk, dansk og tysk – lægger følelsen af kærlighed sig tæt op ad 'at synes om' eller 'at ville have noget.'



I de austronesiske sprog – for eksempel vietnamesisk – er kærlighed stærkere forbundet med medlidenhed. Det samme gælder for vrede.

»Selvom vi måske antager, at der er et ord for vrede på hundredvis af sprog, så betyder ordene måske ikke det samme,« forklarer Joshua Conrad Jackson, som er hovedforfatter på projektet, til the Guardian.

Studiet blev foretaget på baggrund af en analyse af, hvordan 24 forskellige følelser såsom vrede, kærlighed og stolthed optræder i hele 2.474 sprog.

På trods af de mange kulturelle forskelligheder fandt forskerne også, at der var nogle universelle måder at opleve følelser på:

Alle sprog inddeler følelser i enten behagelige eller ubehagelige at opleve, men skelner også mellem, hvorvidt følelsen involverer en høj eller lav grad af ophidselse.

Ifølge studiet var der påfaldende få sprog, der satte lighedstegn mellem tristhed og vrede, der er to følelser med meget forskellig intensitet.

Det fund støtter idéen om, at der findes primære følelser i vores stenalderhjerner, som mennesket igennem årtusinder på tværs af kulturer har givet forskellige navne, mener lektor Joshua Jackson.

»Der findes byggesten i os, som udgøres af følelser. Mennesket har formet disse byggesten igennem tusinder af år i vores respektive kulturer,« slutter Joshua Jackson ifølge The Guardian.

Ifølge Angeles Carreres, ph.d. i sprog ved Cambridge University, giver ordbøger os ofte en falsk forståelse.

Forskerne bag det nye studie fortæller dog, at deres fund ikke betyder, at ordbøger er ubrugelige.

»Men vi siger, at man ikke kan tage oversættelser for bogstavelige,« siger Joshua Jackson til The Guardian.



