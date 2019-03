Tidligere på ugen kunne man læse en fantastisk nyhed om, at den anden HIV-patient nogensinde tilsyneladende var blevet kureret for sin sygdom.

Nu følger tyske forskere op med en lignende historie, hvilket altså giver endnu flere forhåbninger om, at HIV muligvis kan kureres, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Det første tilfælde så man i 2007, hvor den HIV-smittede amerikaner Timothy Ray Brown, der går under navnet ‘Berlin-patienten’, blev betragtet kureret for HIV, fordi forskerne ikke kan finde det mindste spor af virussen i hans krop efter en stamcelletransplantation.

Det samme var tilfældet i den nylige historie, hvor en britisk mand har været HIV-fri i hele 18 måneder efter en stamcelletransplantation.

Nu kan en tredje patient, der refereres til som 'Düsseldorf-patienten', vise sig at være kureret.

Ligesom de to andre patienter har patienten fået en stamcelletransplantation i forbindelse med sin kræftbehandling fra en donor med en naturlig mutation i genet CCR5.

Det særlige gen giver immunitet over for HIV, og gennem transplantationen har Düsseldorf-patienten tilsyneladende arvet denne HIV-beskyttende egenskab.

Patienten har i hvert fald lagt sin HIV-medicin på hylden, og nu har HIV-virussen ikke vist sig i 3 måneder, fortæller Annemarie Wensing, der er ph.d. i virologi og har behandlet patienten ved University Medical Center i hollandske Utrecht til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Det er dog værd at tage forbehold for, at 3 måneder som HIV-fri er noget kortere end de andre patienter, så det er usikkert, om det varer ved, da HIV sagtens kan ligge skjult i kroppen i uger eller måneder.

De tre patienter har alle været ‘kureret’ i forbindelse med deres kræftbehandling. Man vil dog ikke behandle en HIV-patient i dag gennem stamcelletransplantation, da det er forbundet med stor risiko, så det bruges kun som en sidste udvej i kræftbehandlingen.

Opdagelsen åbner til gengæld for muligheden for at undersøge andre behandlingsmetoder inspireret af de tre cases.

Forskerne har fortalt om deres behandling ved en konference i Seattle.

