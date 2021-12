Endnu en dag, endnu et drama i Dansk Folkeparti.

Morten Messerschmidt bør trække sig som næstformand i Dansk Folkeparti. Det siger hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen til TV 2 News onsdag eftermiddag.

Ifølge Henriksen bør Messerschmidt tænke på partiet og trække sig, mens Messerschmidts sag om svindel med EU-midler og dokumentfalsk ikke er afsluttet.

Messerschmidt er i byretten idømt seks måneders betinget fængsel. Men han har anket dommen til landsretten.

Hvis Morten Messerschmidt ender med at blive formand for Dansk Folkeparti, så er det også definitivt slut for Martin Henriksens dage som medlem af partiet.



Det er i hvert fald Henriksens egen vurdering.

»Jeg regner med, at man så finder en måde at ekskludere mig på eller presse mig ud af partiet,« siger Martin Henriksen også i interviewet.



Partiet skal på et ekstraordinært landsmøde i Herning den 23. januar finde afløseren for Kristian Thulesen Dahl. Messerschmidt er i øjeblikket eneste kandidat til at formandsposten i partiet.

Martin Henriksen blev tidligere på måneden fyret fra sit job som organisationskonsulent i Dansk Folkeparti efter at han i et interview med ifølge partiledelsen kom med en række udtalelser, der gik for meget i rette med partiets tidligere formand Pia Kjærsgaard.