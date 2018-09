Et internationalt forskerhold har opdaget tre nye, særprægede fiskearter på ekstrem dybde i Stillehavet. Det skriver Newcastle University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af fiskene.

De gele-agtige fisk lever 7.500 meter under havets overflade, hvor det ekstreme tryk holder sammen på deres kroppe.

»Uden det ekstreme tryk og kulden til at understøtte deres krop er de ekstremt skrøbelige og smelter hurtigt, hvis de bliver taget med op til overfladen,« fortæller en af forskerne bag studiet Thomas Linley, der er postdoc ved Newcastle University, i pressemeddelelsen.

Der er tale om tre nye sneglefisk - henholdsvis den blå, den pink og den lilla Atacama-sneglefisk, som fiskene indtil videre er døbt.

De er opkaldt efter den såkaldte Atacamagrav i Stillehavet, hvor de blev opdaget. Atacamagraven er 2.000 kilometer lang, op til 8.056 meter dyb og løber langs Chiles kyst.

Sneglefiskene tilhører ringbugfamilien. De er små, halvgennemsigtige og uden skæl, hvilket adskiller dem fra de drabelige dybhavsfisk med store tænder, som du sikkert har set billeder af før.

På trods af 'gelefiskenes' blide ydre er de dog kendt som et »farligt rovdyr«, fortæller Thomas Linley i pressemeddelelsen.

Han forklarer også, hvordan fiskene kan leve under det ekstreme tryk, der findes på 7.500 meters dybde:

»Deres geleagtige struktur betyder, at de er perfekt tilpasset til at leve under voldsomt pres, og faktisk er det hårdeste i deres krop knoglerne i deres indre øre, der giver dem balance, og deres tænder.«

