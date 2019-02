For nyligt sprang hun ud som deltager i Dansk Melodi Grand Prix 2019.

Og søndag middag mødte Jasmin Gabay, der er kendt fra det populære tv-program Den store bagedyst, op til gallapremiere i Imperial med en pæn fyr under armen.

»Det er meget nyt,« siger 31-årige Jasmin Gabay og slår en varm, høj, latter op, da hun bliver spurgt ind til, hvem ledsageren er.

Den mandlige ledsager er nemlig hendes helt nye kæreste, Niclas Bardeleben, der ligesom Jasmin Gabay også er musiker.

Jasmin Gabay har fået sig en nye kæreste. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Jasmin Gabay har fået sig en nye kæreste. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den 28-årige trommeslager fortæller, at de mødte hinanden gennem nogle fælles bekendte nytårsaften, efter han havde spillet en koncert.

Og det var nærmest kærlighed ved første blik, hvis man skal tro trommeslageren.

»Hun kom til efterfesten, og så sang hun en sang, og så var jeg solgt,« siger han.

Han håber på, at det kan lade sig gøre, at han kan møde op og støtte kæresten til Dansk Melodi Grand Prix 2019, der bliver afholdt i Boxen i Herning 23. februar.

Jasmin Gabay har tidligere sunget kor til Eurovision Song Contest i Ukraine på sangen 'Where I Am' med sangerinden Anja Nissen.

Hun glæder sig selvklart til sin debut som solist.

»Det bliver spændende. Det var så fedt at få det sagt. Det har været holdt inde længe,« siger Jasmin Gabay.

Den danske sangerinde er skolet ud af Cathrine Sadolin-sangskolen og er ved siden af uddannet som musiklærer, og hun har på den måde gjort sin hobby til sit arbejde.

Sidste år forklarede hun, at hun håber, at både musikken og bagningen kan blive en levevej for hende.

»Altså, musikken er jo først og fremmest min hjemmebane, men jeg er altid gået efter at arbejde med det, jeg brænder for, om det så er at synge eller bage. Min familie driller mig med, at det ikke kan lade sig gøre, men jeg er stædig,« sagde hun.

Jasmin Gabay er til dagligt frontfigur i cover-bandet Le Freak, der spiller kendte hits.

Hun har også sunget kor i den populære sangkonkurrence X Factor. Men nu er den næste helt store optræden altså Dansk Melodi Grand Prix 2019 - forhåbentligt med den nye kæresten, der hepper på fra sidelinjen.