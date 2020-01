Du har formentlig altid hørt, at hvis din temperatur er 37 grader celcius, så er alt godt.

Men det tal skal muligvis justeres lidt ned.



Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

For et nyt studie har undersøgt kernetemperaturen hos amerikanere gennem tiden.

Det er forskere fra Stanford University i USA, som har undersøgt medicinske optegnelser fra omkring 24.000 veteraner fra den amerikanske borgerkrig, lavet mellem 1860 til 1940.

Det har de sammenlignet med en stor national undersøgelse fra 1970’erne med cirka 15.000 amerikanske deltagere.

Dertil har de taget målinger fra Stanfords medicinske database, som indeholder omkring 150.000 målinger fra amerikanere fra 2007-2017.

Alle disse målinger giver et billede af kernetemperaturen i kroppen over tid, skriver Science Alert.

Resultaterne viser, at der er en signifikant forskel over tid.

Temperaturen hos dem, som levede i slutningen af 1800-tallet, var lidt varmere end hos dem, som er født i dette årtusinde.

Mænd, der er født i 2000-tallet, er 0,59 grader celcius koldere end dem, som blev født i det tidlige 1800-tal, konkluderer studiet.

I gennemsnit har mænd dermed tabt 0,03 grader celcius per fødselsårti, viser studiet, som er udgivet i tidsskriftet eLife. For kvinder var resultatet, at de i gennemsnit er blevet 0,32 grader koldere siden 1890'erne.

Konklusionen lægger sig ifølge forskernes nye studie op ad andre tidligere studier. Blandt andet har et studie fra 2017 af 250.000 temperaturmålinger fra 35.000 britiske patienter fundet, at den gennemsnitlige kropstemperatur i munden er 36,6 grader celsius.

Og et systematisk litteraturstudie fra 2002 af 27 moderne studier konkluderede, at gennemsnitstemperaturen var lavere end 37 grader, skriver forskerne i den nye videnskabelige artikel.





Selvom termometrene er blevet bedre og mere nøjagtige, siden den tyske fysiker Carl Reinhold August Wunderlich vedtog, at 37 grader celcius var den gennemsnitlige, sunde kropstemperatur, så betyder det ikke, at hans måling var forkert.

Til det medicinske medie MedicalXpress udtaler hovedforskeren på studiet, læge og professor i medicin på Stanford University Julie Parsonnet:

»Fysiologisk er vi bare forskellige fra det, vi var i fortiden.«

»Miljøet, vi lever i, har ændret sig, inklusive temperaturen i vores hjem, vores kontakt med mikroorganismer og den mad, som vi har adgang til. Alle disse ting betyder, at selvom vi tænker på mennesker, som om vi er monomorfe (kun har én form, red.) og har været, som vi er nu, gennem hele menneskets udvikling, så passer det ikke. Vi ændrer os faktisk fysiologisk,« fortæller hun til MedicalXpress.



Andre artikler på Videnskab.dk: