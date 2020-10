Danmark er et land af øer; lige fra den store halvø Jylland til Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne Lolland-Falster, hvor vi bor, lever og går på arbejde.

Men i det danske farvand gemmer der sig mange mindre pletter af land, hvor der også er liv - og de seneste år er de små øer begyndt at summe mere og mere af det.

Der bliver nemlig købt og solgt flere boliger - både sommerhuse og helårsboliger - til højere priser end før på de mindre øer.

Det viser en opgørelse fra Boliga.dk over handelsaktiviteten og salgspriserne på de danske småøers* boligmarked.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på småøernes solgte boliger er i 2020 på det højeste niveau siden 2008.

I dag bliver boligerne på småøerne nemlig handlet for 10.187 kroner pr. kvadratmeter, øerne tæller blandt andet Anholt, Orø, Endelave, Fejø og Fur - og prislejet er ikke blevet overgået de seneste 12 år.

Også handelsaktiviteten på øerne er helt i top med 275 handler sidste år - hvilket er det højeste samlede antal i over et årti. Tendensen har holdt ved i år, hvor der allerede er blevet solgt 224 huse.

Hotte øer

Af de mange småøer rundt omkring er der nogle særligt hotte øer, hvor boligmarkedet er vokset markant de seneste år med langt flere handler end tidligere. To af dem er ifølge tal fra Boliga.dk Fejø nord for Lolland og Orø i Isefjorden ud for Holbæk på Sjælland.

Fejø har de seneste tre år haft 109 handler, hvorimod der blot blev solgt 73 boliger i perioden fra 2012 til 2015 - og på Orø er tallet gået fra 179 i de samme tre år til hele 316 handler fra 2016 til 2019.

Det er noget de lokale mæglere kan mærke:

'Interessen for øerne er helt klart stigende. På Fejø er det gået fra at være et svært marked, hvor der kun var interesse for de helt billige boliger under kroner 500.000 kroner, til et marked, hvor boliger over én millioner kroner har interesse,' fortæller Peter Langerup fra RobinHus Vordingborg.

Det er også et billede, der går igen på Orø, hvor Nicklas Høstrup Holbek fra Danbolig Holbæk har solgt boliger de seneste fem år:

'Som så mange andre steder er udbuddet lavt lige nu, der har aldrig været så lidt til salg derovre (på Orø red.) og så stor efterspørgsel på huse. Prisniveauet har også rykket sig. Før var det svært at sælge noget for over en million, men de ryger også bare afsted nu - selvom der ikke nødvendigvis er blevet lavet en større renovering,' fortæller han til Boliga.dk.

Nye købere

I takt med at der bliver solgt flere huse på småøerne, er det også en ny køberskare, som melder sig og rykker ind på Danmarks mindre øer.

Det er i hvert fald tilfældet på Fejø, hvor der ifølge Boliga.dk indtil videre i år er blevet solgt 25 huse i år - mod 32 hele sidste år.

'Ændringen er især sket under corona. Sommerhusmarkedet er enormt godt - og folk køber ikke kun i de store populære områder. Mange ønsker frisk luft, fred og ro og ”plads” omkring sig. Tidligere var det mere lokale, der købte i de mindre sommerhusområder og på øerne. Nu er det hovedsageligt udenbyskøbere fra typisk Sjælland,' siger Peter Langerup fra Robinhus til Boliga.dk.

Også Nicklas Høstrup Holbek fra Danbolig Holbæk har lagt mærke til, at det er en ny type købere, der søger til Orø:

'Øen er ret let tilgængelig med to forskellige færger, så man kan nemt komme til og fra, og det ligger ikke langt fra hovedstaden, og på overfarten begynder man at kunne se, at det er lidt større biler, der kommer over, end før. For fire år siden var det måske mere sådan nogle øko-grøn-omstillings-københavnere, der købte på øen, men der er også begyndt at komme dem med dyre biler fra indre København også,' siger han til Boliga.dk.

Udover Fejø og Orø er markedet også steget på Limfjordsøen Fur nord for Salling i Midtjylland. I perioden 2016 til 2019 blev der solgt 108 huse på øen - hvor der de tre foregående år blot blev solgt 75. Og i år er der allerede gået 34 handler igennem, hvilket er syv mere end i 2019.

*Boliga.dk har udregnet antal handler og gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser på de danske småøer; Agersø, Endelave, Tunø, Orø, Venø, Omø, Sejerø, Fur, Aarø, Mandø, Drejø, Birkholm, Avernakø, Barsø, Skarø, Fejø, Askø, Strynø, Femø, Lyø, Bjørnø, Hjortø, Nekselø - både hver for sig og samlet i 2020 og tilbage til 2007 samt i intervallerne 2012-2015 og 2016-2019.