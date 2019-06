Udvikler aber deres primitive redskaber fra generation til generation? Noget tyder på det, skriver Science News ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se et foto af stenredskaberne.

Det viser udgravninger foretaget af arkæologer i en nationalpark i den nordøstlige del af Brasilien. Her har forskerne fundet 122 stenredskaber fra kapucineraber fra forskellige arkæologiske tidsrum.

Nogle af redskaberne er helt op til mellem 3.000 og 2.500 år gamle, mens andre er henholdsvis 600 og 300 år gamle.

Sammenligner man de gamle redskaber med dem, som kapucineraberne bruger i dag, ser det ud til, at redskaberne har ændret sig gennem de 3.000 år. Det er ifølge arkæologerne første gang, man har kunne finde et bevis for, at redskaberne hos ikke-menneskelige primater har udviklet sig.

For mellem 3.000 og 2.500 år siden har aberne brugt relativt små og hårde hammer-redskaber til at åbne frø eller frugt med en blød skræl.

Redskaberne, der er 300 år gamle, er større, hvilket tyder på, at abernes kost på dette tidspunkt i højere grad har bestået af frugt med en hårdere skal og nødder, som er sværere at åbne.

De nyeste stenredskaber, som kapucineraberne har gjort brug af de seneste 100 år, er igen blevet mindre, da de nu har specialiseret sig i at åbne cashewnødder mere effektivt, mener forskerne.

»Det er sandsynligt, at den lokale vegetation har ændret sig i løbet af de 3.000 år, og det har ført til, at kapucinerabernes stenredskaber også har ændret sig,« fortæller en af arkæologerne bag, Tomos Proffitt, postdoc ved University College London, til Science News.

Tendensen til at bruge et udvalg af forskellige stenredskaber er i forvejen kendt fra de vestafrikanske chimpanser.

De bruger både større og mindre redskaber til forskellig slags føde, fortæller primatolog og arkæolog ved University of Oxford, Susana Carvalho, til Science News ifølge Videnskab.dk.

»Det interessante er, at en tendens inden for stenredskaber, som vi allerede havde set hos nutidens chimpanser, nu kan genfindes i de arkæologiske spor fra kapucinaber,« siger Susana Carvalho.

