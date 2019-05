29 procent af de britiske par i undersøgelsen har overhovedet ikke haft sex den seneste måned.

Et nyt britisk studie konkluderer, at sex blandt gifte eller samlevende par er på retur.

Det skriver Videnskab.dk.

I studiet peger forskerne på, at det sandsynligvis skyldes stigende travlhed og distraktion fra internettet.

Studiet bygger på data fra mere end 34.000 borgere i Storbritannien i aldersgruppen 16 til 44 år. Borgerne har svaret på spørgsmål omkring sexvaner og livsstil.

Dataen stammer fra tre undersøgelser fra henholdsvis 1991, 2001 og 2012.

Studiet viser et fald i antallet af sexakter fra 2001 til 2012 i alle grupper. Faldet er størst blandt borgere, der er over 25 år, og blandt gifte eller samlevende par.

Kvinder, der havde sex 10 gange eller mere den seneste måned, var således faldet fra 20,6 procent i 2001 til 13,2 procent i 2012.

Blandt mænd var det tal faldet fra 20,2 procent i 2001 til 14,4 procent i 2012.

Samtidig var der en stigning i par, der slet ikke havde haft sex den seneste måned:

I 2001 lå det tal på 23 procent blandt kvinder og 26 procent blandt mænd, mens det steg til 29 procent for begge grupper i 2012.

Lignende fald i de seksuelle udfoldelser er også rapporteret i Australien, Finland, Japan og USA - dog i forskellige aldersgrupper, skriver The Guardian.

Forskerne bag studiet peger på flere mulige forklaringer på udviklingen.

Dels forestiller de sig, at den første iPhone, der blev introduceret i 2007, og finanskrisen, der indtraf i 2008, kan have haft en betydning.

»Jeg ser, at skillelinjen mellem offentligt liv og privatliv bliver svagere. Den er porøs,« siger Kaye Wellings, der er en af forskerne bag og professor ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, ifølge the Guardian.

»Vi føler os ikke tætte med hinanden, hvis vi konstant er på telefonen,« tilføjer hun.

Mens forskerne bag studiet ikke mener, at finanskrisen har haft lige så stor betydning for vores sexvaner, så pointerer de dog, at indkomst og job har betydning for, hvor meget sex især mænd har.

Forskerne peger også på, at vi generelt har mere travlt, og at det er en faktor, der kan have påvirket, hvor meget tid og overskud vi har til at gå i gang på lagnerne.

Det kan være problematisk, da de fleste studier konkluderer, at regelmæssig sex er vigtig for vores sundhed.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift British Medical Journal.

