Rusland har gjort lgbt+ forbudt.

Det betyder, at de mange mennesker, som er en del af bevægelsen, i den russiske regerings øjne er ekstremister og et legitimt mål for landets sikkerhedstjeneste.

»Staten vil have alle til at forstå, at vores kroppe og liv tilhører staten, siger Jelena Kostiutjenko, russisk journalist og kæreste med Jana Kutjina til Aftonbladet.

Hun lever i eksil og opholder sig for tiden – sammen med Jana Kutjina – i Sverige.

Det er ikke noget nyt, at Vladimir Putin har et anstrengt forhold til lgbt+-bevægelsen, men Højesterets beslutning, som blev truffet torsdag, ses alligevel som et af de mere drastiske skridt, der er blevet foretaget.

I forvejen var det forbudt at sprede det, som de russiske myndigheder beskriver som lgbt+-propaganda, ved blandt andet at snakke om sin seksuelle orientering, men nu har sikkerhedstjenesten fået yderligere beføjelser.

»Blot to dage efter, at Justitsministeriet havde vedtaget dommen, begyndte razziaerne mod bøsseklubber i Moskva. Krigen tager al opmærksomheden nu, så de benytter lejligheden til at udslette LGBTQ-personers eksistens og ikke blot fjerne deres rettigheder,« siger Jana Kutjina.

Dem, som de russiske myndigheder mener organiserer bevægelsen, kan få op til 10 års fængsel.

Jelena Kostiutjenko arbejdede sidste år for den uafhængige avis Novaya Gazeta, som endte med at blive lukket af myndighederne. I forbindelse med arbejde ønskede hun at rejse til Mariupol, for at dække de voldsomme kampe, der foregik mellem ukrainske og russiske tropper. Hendes redaktør advarede hende dog om ikke at tage afsted, da der angiveligt lå ordrer om, at de tjetjenske tropper i den russiske nationalgarde skulle slå hende ihjel.

Siden fortalte samme redaktør, at hun ikke kunne vende tilbage til Rusland.

»Jeg ved, at du gerne vil hjem. Men du kan ikke vende tilbage til Rusland. De vil slå dig ihjel her,« sagde han.

Senere samme år oplevede hun at blive pludseligt syg på en togtur fra München til Berlin, og hun mistænker en mulig forgiftning, som hun tilskriver den russiske sikkerhedstjeneste.

»Livet i Rusland er en kontinuerlig krig, som man kun kan tabe. Man må ikke kalde krig for krig i Rusland, eller udtrykke sin seksualitet og vælge sine politikere,« siger Jelena Kostiutjenko.