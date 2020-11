Pennsylvanias øverste domstol har forkastet en tidligere afgørelse fra en lavere retsinstans, der udfordrede resultatet af præsidentvalget i den amerikanske delstat.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Retssagen, der bliver ført af det republikanske kongresmedlem Mike Kelly, blev indgivet for en uge siden. Han argumenterede for, at Pennsylvanias regler for at indgive brevstemmer var i strid med forfatningen.

Kelly og andre republikanere, der bakkede op om retssagen, mente derfor, at de 2,5 millioner brevstemmer, der blev indgivet i delstaten, skulle afvises, eller at resultatet i Pennsylvania måtte nulstilles.

Onsdag tog en domstol stilling til søgsmålet og beordrede, at certificeringen af demokraten Joe Bidens sejr blev trukket tilbage. Men lørdag aften lokal tid er denne afgørelse blevet omgjort af den øverste domstol i delstaten.

- De har ikke været i stand til at fastslå, at en eneste af de indsendte brevstemmer blev afgivet på et forkert grundlag eller talt på en forkert måde, skriver dommer David Wecht i lørdagens afgørelse.

Delstatens demokratiske justitsminister, Josh Shapiro, kalder afgørelsen for en sejr for demokratiet.

Præsident Donald Trump og andre republikanere har flere gange udfordret valgresultatet i Pennsylvania, der blev vundet af demokraten Joe Biden med 80.000 stemmer.

Trump-kampagnen og dens tilhængere har også forsøgt at omstøde Bidens sejr i Michigan, Georgia, Arizona og Nevada med flere søgsmål. Ingen af forsøgene er lykkedes indtil nu.

Biden vandt det amerikanske præsidentvalg med 306 valmænd, heriblandt 20 i Pennsylvania. Selv om Trump skulle lykkes med at ændre resultatet i Pennsylvania, vil han med sine 232 valgmænd ikke kunne ændre det samlede resultat. Det vil kræve, at resultatet bliver omstødt i mindst to andre delstater.

