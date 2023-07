Hvornår var du sidst på toilettet?

Er svaret, at det er et par dage siden, kan det godt være, at du bør være bekymret.

For forskere har netop fundet ud af, at der er en kedelig sammenhæng mellem kronisk forstoppelse – altså kun at have afføring hver tredje eller fjerde dag – og den kognitive sundhed.

Der er nemlig 73 procent større risiko for at blive ramt af kognitiv tilbagegang, viser forskning, der blev præsenteret ved Alzheimers Association International Conference i Amsterdam.

Det skriver CNN.

»Vi var overraskede over, hvor stærke associationerne var, især for dem med meget sjælden afføring,« sagde Dr. Chaoran Ma, forsker og assisterende professor i afdelingen for ernæring ved University of Massachusetts Amherst.

Kognitive evner dækker blandt andet over menneskers muligheder for at tænke, lære, huske og være opmærksom.

Og når det først går ud over hukommelsen – særligt livsminder – er det problematisk. Det kan nemlig være første tegn på Alzheimer, fortæller Nationalt Videnscenter for Demens.

Cirka 16 procent af verdens voksne befolkning lider af forstoppelse fra tid til anden, men det er særligt den ældre del af befolkningen, der er ramt.

Det skyldes, at ældre mennesker ofte ikke får tilstrækkeligt med motion eller fibre i deres kost, viser forskningen.

Lider du af forstoppelse – eller ønsker du blot en sundere mave – så har B.T. lavet en guide, du kan følge her.