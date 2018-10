Både Facebook og Google har monopol på at styre, hvordan millioner af brugere verden over tænker og handler. Det viser dokumentarfilmen 'The Creepy Line', der er lige så gruvækkende som sin titel.

'Hvad, hvis hele dit liv blev overtaget, analyseret og udnyttet – og du selv havde meldt dig til?' spørger dokumentarfilmen 'The Creepy Line' og byder velkommen – ikke til fremtiden, men til nutiden. Er du på Facebook eller bruger du søgemaskinen Google, så er det din virkelighed.

»Filmen 'The Creepy Line' viser en meget, meget dyster side af disse ultracool virksomheder, der giver os gratis service,« siger Robert Epstein, der medvirker i filmen i sin egenskab af forsker i især Googles voksende magt. »Men Google er ikke et offentligt bibliotek. Det er noget helt andet.«

Dokumentarfilmen handler om, hvordan både Facebook og Google hver for sig samler data om alle deres brugere – og hvordan især Google benytter sig af disse data til at manipulere med deres brugere. Derved tjener de ikke alene deres penge, men ændrer også folks verdensbillede, som de gerne vil have det.

»Disse firmaer har stor magt, som ingen har givet dem,« siger Epstein. »Vi har alle valgt at deltage uden at tænke over, hvad vi er en del af. Det er vanvittigt. Det er ikke trivielt. Det er meget alvorligt. Det udsætter både verden, menneskeheden, demokratiet og det selvstændige menneske for fare.«

Millioner af sider om dig

Både Facebook og Google har foruroligende meget information om deres brugere, som de ifølge Robert Epstein har ret til at 'snuse' i.

»Google læser ikke alene dine e-mails,« siger Epstein om Gmail-brugere. »De holder øje med dig på 200 forskellige platforme. Hvis du downloadede al den information, de har om dig, så ville det sikkert fylde ca. tre millioner sider i Worddokumenter. De har sikkert også din dna.«

De to amerikanske gigantfirmaer får mere og mere magt på grund af den viden, de har om deres brugere – og den måde, de udnytter den viden til at servere specifik viden for deres brugere.

»Deres information om dig bruges ikke alene til at sælge produkter og tjenesteydelser, som Google vil mene er til glæde for dig som forbruger,« siger Epstein. »Den bruges også til mange andre formål, uden at man er klar over det – den bruges f.eks. i forhold til ansættelsesprocedurer.«

Stem på … !

'The Creepy Line' viser et ret så skræmmende billede af, hvordan Facebook og Google i den grad kan påvirke ikke alene, hvordan du går klædt til daglig, ved hjælp af tøjreklamer rettet direkte mod dig (fordi de ved, hvor du handler) – men også, hvem du stemmer på.

»Der gøres brug af teknikker, hvor du ikke kan se, at de har været selektive, i forhold til hvad de viser dig,« siger Epstein. »Facebook kan f.eks. bestemme, i hvilken rækkefølge du får dine newsfeeds, og hvilke newsfeeds du får, og Google kan bestemme rækkefølgen af resultaterne af dine søgninger. Denne procedure kan man ikke umiddelbart gennemskue.«

Epstein påpeger, at hvis de to virksomheder beslutter, at du misbruger deres service, kan de blackliste dig, så du ikke kan bruge dem. Desuden bestemmer de, hvilke websider de vil blackliste og dermed ikke vil gøre tilgængelige for deres brugere. Det er censur – uden at du er klar over, at din søgning er censureret.

»Jeg har forsket i, hvordan disse firmaer kan manipulere med folks holdninger, og hvordan folk stemmer,« siger Epstein, der er ansat ved American Institute for Behavioral Research and Technology. »Jeg estimerer, at hvis begge disse to firmaer støtter det samme parti, kan de tilsammen ændre op mod 12 millioner menneskers stemme i det kommende valg til november. Og de kan gøre det, uden at nogen ved det, og uden at man kan bevise det.«

Google lukker og slukker

Robert Epstein begyndte sin research af Google efter en hændelse den 1. januar 2012. Hans website var blevet hacket, og det bemærkelsesværdige var, at det var Google, der informerede ham om det.

»Jeg tænkte ved mig selv: 'Hvorfor kontakter de mig?'« siger Robert Epstein, der undrede sig gevaldigt over, at en privat virksomhed, der intet havde med hans website at gøre, var involveret i det. »Hvorfor er det ikke en offentlig instans eller en nonprofitorganisation, der kontakter mig? Med andre ord: Hvordan er Google blevet internetpoliti?«

Det gik op for Robert Epstein, at Google ikke alene havde blokeret hans adgang til deres søgemaskine og Chrome, men også andre søgemaskiner som Firefox, der ejes af en nonprofitorganisation, og Safari, som er et Apple-produkt.

»Jeg tænkte: 'Hvordan gør de det? Hvor meget magt har de?'«, og det var begyndelsen på årelang research, hvor Epstein blev mere og mere ængstelig.

»Min research har gjort mig mere bekymret, ængstelig og bange,« siger Epstein. »Jeg vil ikke mene, at jeg tidligere levede et liv i frygt. Men nu er jeg generelt bange for, hvad der sker. Jeg er bange for, at vi ikke tager affære som samfund og som verdenssamfund for at beskytte os selv, og at disse vanvittige systemer, som er blevet udviklet, bare bliver mere og mere vanvittige, og at vi ikke længere kan bekæmpe dem.«

'The Creepy Line'

'The Creepy Line' er instrueret af dokumentarinstruktøren M. A. Taylor i samarbejde med journalist og forfatter Peter Schweizer. Titlen er baseret på et citat fra Googles tidligere CEO Eric Schmidt, der i 2010 udtalte sig: »Googles retningslinjer er at gå lige til ’the creepy line’ og ikke overtræde den.« Han sagde yderligere: »Jeg vil mene, at en implantation i din hjerne er at overtræde ’the creepy line’. I hvert tilfælde lige i øjeblikket – indtil teknologien er blevet forbedret.«

Dokumentarfilmen viser, blandt andet gennem den Harvard University-uddannede psykolog Robert Epsteins forskning, hvordan Google og Facebook forsøger at manipulere deres brugere, så det passer ind i deres verdensbillede. Google mener selv, at de vil gøre verden til et bedre sted, men hvem har givet dem magten til at gøre, som de vil? Og hvem siger, at Google ved bedre end alle andre, hvad der er godt og ondt (deres uformelle motto er 'Vær ikke ond').

Ifølge Statista (The Statistics Portal) havde Facebook i begyndelse af 2018 2,23 milliarder aktive brugere. Google er verdens førende søgemaskine, og ifølge Statista var 78,8 af alle søgninger foretaget i USA efter juni 2018 foretaget på Googles søgemaskine.

Google medvirker ikke i 'The Creepy Line' – ud over i form af Eric Schmidts udtalelser fra 2010 – og de har heller ikke reageret på B.T.s anmodninger om at kommentere Robert Epsteins research og hans beskyldninger om, at de kan manipulere med deres brugere – og rent faktisk gør det.

SEME

Robert Epstein, som er Senior Research Psychologist ved American Institute for Behavioral Research and Technology, har siden 2012 forsket i, hvordan Google kan manipulere med deres brugere ved hjælp af mystiske søgealgoritmer.

Facebook og Google virker umiddelbart som neutrale platforme, men Robert Epsteins forskning har vist, hvordan de ikke bare bruges til at sælge produkter til brugerne, men også til at påvirke brugernes bevidsthed gennem et koncept, som han har defineret som SEME (Search Engine Manipulation Effect), og at Google og Facebook derved kan være med til at ændre brugernes holdninger, handlingsmønstre og verdensbillede.

»SEME påvirker holdninger, beslutningstagning og stemmeafgivning hos milliarder af mennesker i hele verden hver eneste dag,« siger Robert Epstein. »Det er derfor, SEO-industrien (Search Engine Optimization), hvor virksomheder bruger millioner af dollar på at komme højere op i rangeringen af søgeresultater på Googles søgemaskine, vokser og vokser. Det har enormt stor betydning, for folk tror, at jo højere resultaterne rangeres, des bedre.«