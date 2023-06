Jonas Egebart bliver ny direktør for Sundhedsstyrelsen.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

Her fremgår det, at Søren Brostrøms afløser tiltræder stillingen 1. oktober i år.

Han er 45 år og uddannet læge fra Københavns Universitet i 2006.

Jonas Egebart har blandt andet været vicedirektør på både Bornholms Hospital og Nordsjællands Hospital og siddet som formand for en række sundhedsfaglige råd og komiteer.

Under coronapandemien var han ansvarlig for planlægning og gennemførelse af Region Hovedstadens vaccinationsindsats.

Egebart kommer fra en stilling som formand for en arbejdsgruppe i Region Hovedstadens arbejdsgruppe, der skal løfte den kliniske kvalitet på tværs af alle specialer.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde ser frem til samarbejdet med den nye direktør, siger hun i pressemeddelelsen.

»Jonas Egebart kender sundhedsvæsnet indefra og har beskæftiget sig med mange forskellige områder gennem årene. Han er kendt for at have en åben og kommunikerende ledelsesstil og vil som direktør stå i spidsen for den fortsatte udvikling af Sundhedsstyrelsen i retning af en endnu stærkere kernefaglighed, mere digitalisering og endnu større inddragelse af nøgleinteressenter,« siger hun.

Løhde understreger også, at den nye direktør skal definere Sundhedsstyrelsens rolle i de kommende års omstilling af sundhedsvæsenet, hvor fokus i høj grad bliver på det nære sundhedsvæsen.

»Der er masser af opgaver at tage fat på, og jeg ser meget frem til samarbejdet,« lyder det fra ministeren.