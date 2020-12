Der er fundet nye 3692 smittetilfælde i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal påviste tilfælde på én dag under epidemien.

De nye smittetilfælde er fundet på 113.286 prøver, og dermed er andelen af positive på 3,26 procent, hvilket er nogenlunde på niveau med de seneste dage.

Antallet af indlagte med coronavirus er steget med 54 til 493. Dermed er der tæt på at være lige så mange indlæggelser på sygehuset som i foråret, hvor antallet toppede på 535 i april.

Et positivt punkt er dog, at der er markant færre på intensivafdelingerne, hvor patienter er mere syge og behandlingskrævende.

Der er onsdag 68 på intensiv - hvilket er uændret fra tirsdag. I foråret var der på et tidspunkt 153 patienter på intensiv.

Der er det seneste døgn registreret 14 nye dødsfald i Danmark med coronasmittede. Det er det højeste antal på én dag siden 2. maj.

Effekten af sidste uges delvise nedlukning kan endnu ikke ses.

Det vurderer Svend Ellermann-Eriksen, ledende overlæge på mikrobiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, oven på onsdagens smittetal.

- Det kunne vi heller ikke forvente at se endnu. Men inden for de næste 2-4 dage skal vi gerne se en udfladning, så der ikke behøver at komme yderligere tiltag, siger han.



