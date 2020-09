Donald Trump tog ordet og kiggede rundt på de øvrige deltagere i mødelokalet.

»Jeg synes, det skal være Ivanka. Hvad med Ivanka som min vicepræsident?« spurgte han.

Scenen fra sommeren 2016 er ifølge Bloomberg News beskrevet i den kommende bog 'Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed and America Lost'. Den er skrevet af Rick Gates, der dengang var vicekampagneleder for Donald Trump.

Det fremgår videre, hvordan der blev stille i lokalet, da den republikanske præsidentkandidat dengang kom med sit forslag om datteren. Med til mødet – hvor emnet var vicepræsidentkandidater til valget kun nogle få måneder senere – var alle hans børn, altså inkluderet Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner.

»Alle kiggede på hende, og hun så bare overrasket ud. Vi kendte alle Trump godt nok til at tie stille og lade være med at grine,« skriver forfatteren i bogen.

Donald Trump tilføjede: »Hun er intelligent, hun er klog, hun er smuk, og alle vil elske hende.«

Forfatteren Rick Gates skriver i bogen, at han på det tidspunkt tænkte én ting om en vicepræsidentpost til Ivanka Trump, der ikke havde nogen form for politisk baggrund: »Han joker ikke.«

Og det var tilsyneladende ikke en flygtig tanke fra Donald Trump. I løbet af de kommende uger gentog han flere gange sin ide om at føre valgkamp med sin datter, og da der til et møde blev bragt tungere navne på bordet, skulle han i ét tilfælde have sagt:

»Hør her, jeg kan ikke lide nogen af de mennesker. Jeg synes, det skal være Ivanka,« fremgår det af 'Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed and America Lost' ifølge Bloomberg News.

Til sidst måtte Ivanka Trump selv aflive forslaget.

»Hun opsøgte sin far og sagde: 'Nej, far, det er ikke en god idé'. Og han overgav sig,« står der i bogen.

Og det endte med, at Donald Trump i stedet valgte Mike Pence som sin vicepræsidentkandidat. Det blev offentliggjort midt i juli 2016.

I Rick Gates' bog fremgår det, at den daværende guvernør i Indiana overbeviste om sine kvaliteter ved at levere en 'ondsindet og langstrakt monolog' om Hillary Clinton, der var den demokratiske præsidentkandidat ved det amerikanske valg i 2016. Hun endte med at tabe til Donald Trump.

Rick Gates selv er siden kommet i et uheldigt søgelys, og han blev sidste år idømt tre års fængsel, heraf 45 dage ubetinget, for at have konspireret mod USA og for at have løjet over for FBI. Han slap billigt ved at vidne mod andre fremtrædende Trump-folk, heriblandt daværende kampagnechef Paul Manafort.

»Jeg fortryder virkelig de fejltagelser, som jeg har begået,« sagde Rick Gates i forbindelse med retssagen.

Imens har Ivanka Trump og husbonden Jared Kushner alligevel spillet en stor rolle i Donald Trumps snart fire år som amerikansk præsident. De har begge arbejdet som særlige rådgivere i Trump-administrationen.

'Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed and America Lost' udkommer 13. oktober. Det er præcis tre uger inden, at Donald Trump skal forsøge at blive genvalgt til amerikansk præsident sammen med Mike Pence. Modstanderne er demokraterne Joe Biden og Kamala Harris.

Der er på det seneste udkommet flere bøger, der kommer med artige afsløringer omkring Donald Trump.

Eksempelvis har niecen Mary Trump i 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' fortalt, hvordan han som barn blev udsat for børnemishandling.

I 'Melania and Me' fremgår det desuden, hvordan præsidenten oprindeligt ønskede en militærparade efter nordkoreansk forbillede i forbindelse med sin indsættelse.