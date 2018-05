Topadvokaten Jan Leth Christensens hegn har haft pigtråd påsat i mere end tre måneder. Det viser billeddokumentation, som BT er kommet i besiddelse af.

På et billede taget den 9. februar 2018 kan man se, at der på et hegn mellem Jan Leth Christensens byggegrund og nabogrunden er påsat pigtråd. Jan Leth Christensen hævdede ellers i en kommentar på bt.dk i søndags, at pigtråden aldrig har været der, og at den må være blevet sat op, efter BT har fortalt om advokatens upopulære byggeprojekt.



»Tænk engang, at der er mennesker, der kan finde på at sætte pigtråd op på mit hegn for så at tage fat i BT og sige, at jeg har sat pigtråd op, med det ene formål at sværte mig til,« sagde Jan Leth Christensen til BT i søndags.

Oven på byggehegnet mellem Jan Leth Christensens og naboens grund ligger to rækker pigtråd. Foto: BT



BT har konfronteret Jan Leth Christensen med information om billedet, og han står fast på, at han ikke selv har sat pigtråden op, og han undrer sig over, at det har været til stede så længe.



Ifølge Jan Leth Christensen er det kun ham selv og hans 'folk', der har haft adgang til byggepladsen. Heller ikke hans 'folk' har noget med pigtråden at gøre, siger de ifølge ham. Jan Leth Christensen forsikrer, at pigtråden nu er fjernet.



»Har det været der siden februar, så er der kun det at sige til det, at jeg ikke har bemærket det. Jeg har ikke sat det op, men i det øjeblik jeg har fundet ud af, at det er der, så har jeg sørget for at få det fjernet,« siger Jan Leth Christensen.



Pigtrådssagen er ikke den første sag i Jan Leth Christensens byggeprojekt. Han har gennem en længere periode gjort sig upopulær blandt sine kommende naboer. Jan Leth Christensen købte huset på Sigridsvej 25 i Hellerup for at rive det ned og bygge et arkitekttegnet hus, tegnet af den berømte arkitekt Bjarke Ingels. Men allerede inden byggeriet er gået i gang, har kvarterets beboere set sig sure på projektet.

Gentofte Kommune har politianmeldt Jan Leth Christensen for at opsætte et ifølge kommunen ulovligt byggepladshegn på en høfde, der rækker ud i Øresund, og dermed forhindrer kvarterets beboere og alle andre i at gå langs stranden. Foto: Kathrine Albrechtsen, Villabyerne Gentofte Kommune har politianmeldt Jan Leth Christensen for at opsætte et ifølge kommunen ulovligt byggepladshegn på en høfde, der rækker ud i Øresund, og dermed forhindrer kvarterets beboere og alle andre i at gå langs stranden. Foto: Kathrine Albrechtsen, Villabyerne



Kommunen har efter flere borgerhenvendelser og egen besigtigelse af ejendommen politianmeldt advokaten for at opsætte et byggepladshegn på en høfde. Hegnet forhindrer kvarterets beboere og alle andre i at gå langs stranden. Men Jan Leth Christensen er fast besluttet på at få sit projekt gennemført, også selvom det koster det gode naboskab.



»Jeg flytter ikke ind i et hus for at være bedste venner med naboen,« har Jan Leth Christensen sagt i et interview til magasinet Euroman.



Præcis sådan har naboerne følt det. Jens Liisberg, der bor på Sigridsvej 20, er pikeret over Jan Leth Christensens facon og kalder hans opførsel for direkte ubehagelig.



»Han føler, at han er hævet over alle andre og bare kan gøre, som det passer ham. Hovedparten af beboerne her på Sigridsvej og i kvarteret - vi er vel en 30-40 stykker - opfatter hans tilgang til tingene som utilstedelig,« sagde han til BT i lørdags.



Jan Leth Christensen forsætter ufortrødent og oplyser, at byggeriet påbegyndes om en måned og ventes færdigbygget om cirka halvandet år.