Selv om der var en samlet pris på 1,8 millioner kroner ved renoveringen af Anna Mee Allerslevs herskabslejlighed på Østerbro i København, kan den tidligere beskæftigelsesborgmester ikke fremvise kontrakter med 12 håndværkerfirmaer, der var hyret til opgaven.

Det fremgår af en rapport, som advokatfirmaet Horten har udarbejdet om Allerslevs forhold til kommunens samarbejdspartner Øens Murerfirma, der organiserede totalrenoveringen af hendes lejlighed.

De manglende kontrakter betyder, at Horten ikke har været i stand til at vurdere, om Allerslev fik renoveringen til markedspris eller for billigt og dermed har modtaget en gave af Øens Murerfirma.

‘Da vi ikke er i besiddelse af det aftalemæssige grundlag for de udførte arbejder, er det ikke muligt at indhente en retvisende byggesagkyndig vurdering,’ skriver Horten, der har fået bistand fra revisionsfirmaet KPMG til at kulegrave sagen.

B.T. kunne tirsdag afdække, at KPMG konkluderer, at Anna Mee Allerslevs dokumentation for et prisnedslag på 77.500 kroner ikke holder.

Det fik eksperter til at kalde kompensationen for en gave, og rektor på Folkeuniversitet Bente Hagelund mener, at der er mistanke om bestikkelse.

At Allerslev heller ikke kan fremlægge kontrakter med priser fra nogle af håndværkerne er ifølge en ekspert usædvanligt:

»Med et renoveringsprojekt på 1,8 millioner kroner er det i min optik ganske usædvanligt, at der ikke er et skriftligt aftalegrundlag. Og med så mange entreprenører er risikoen for, at det går galt, også stor. Så meget desto vigtigere er det, at aftalerne er lavet på skrift,« siger boligadvokat Henrik Høpner, der er partner hos advokatfirmaet Lund Elmer Sandager.

Heller ikke de involverede håndværkere har udleveret kontrakter til Horten.

Tømrer Rasmus Carstensen, der lavede gulvarbejde i Allerslevs lejlighed for næsten en halv million kroner, har tidligere fortalt til B.T., at der aldrig blev lavet en kontrakt med Allerslev. Hans firma blev hyret som underentreprenør af Øens Murerfirma - også uden kontrakt. En anden underentreprenør bekræfter denne udlægning.

Allerslev har af flere omgange også hævdet - både over for B.T. og Horten - at hun med assistance fra sin svigerfar, der er arkitekt, indhentede tilbud fra andre håndværkere på opgaven.

Horten har efterspurgt dokumentation for påstanden om, at der blev indhentet andre tilbud, men det har Anna Mee Allerslev heller ikke fremskaffet.

Den eneste kontrakt, som Allerslev har præsenteret, er en aftale indgået med Øens Murerfirma om, at firmaet skal styre byggeriet. Men kontrakten indeholder ingen priser.

Anna Mee Allerslevs advokat Bjarke Vejby skriver i et skriftligt svar, at aftalerne med håndværkerne optræder på en såkaldt tilbudsliste fra Øens Murerfirma, hvor priserne for byggeriet er oplistet.

‘Som byggestyrer stod murerfirmaet for at udarbejde og indhente tilbud på de forskellige arbejder. De antagne tilbud, herunder murerfirmaets tilbud, blev optaget på tilbudslisten,’ skriver advokaten og fortsætter:

‘Kontraktgrundlaget består således af et udbud og et accepteret tilbud plus en faktura og en betaling.’

Problemet er dog, at priserne på tilbudslisten ifølge Øens Murerfirma kun er vejledende. Øens Murerfirma oplyser til Horten, at tilbudslisten blot er ‘et estimat over omkostningerne, hvorfor der kan komme tillæg og fradragspriser’.

Det er altså ikke endelige priser.

KPMG konstaterer også, at tilbudslisten ikke stemmer overens med den endelige pris for renoveringen:

‘Den opgjorte entreprisesum stemmer ikke med tilbudslisten, og det kan konstateres, at der er differencer på alle poster.’

Rapporten, som Horten har udarbejdet for Københavns Kommune, blev i sidste uge sendt til Folketingets Ombudsmand, der har krævet en redegørelse for Allerslevs relationer til Øens Murerfirma.