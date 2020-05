Væk med paraplyer og gummistøvler. På med shorts og solcreme.

Fra onsdag vender solen tilbage, og Kristelig himmelfartsdag kan det blive op til 21 grader. Men til alle solglade danskere: Pas nu på, hvor I tager hen for at nyde vejret.

Landets politikredse har også set, hvad vejrudsigten byder på de næste dage.

Politiet har udvalgt konkrete steder, hvor de holder særligt øje med, om danskere overholder reglerne under coronakrisen.

Sådan bliver vejret de næste dage Onsdag 20. maj: Tørt med nogen eller en del sol, men i de sydlige egne kan det stedvis være mere skyet. Temp. op mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. Om natten tørt og letskyet til skyet vejr. Temp. ned mellem 5 og 10 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. Torsdag 21. maj: Tørt med nogen sol de fleste steder. Temp. op mellem 15 og 21 grader, varmest i Jylland, ved kyster stedvis lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Om natten fortsat ret klart og tørt vejr. Temp. ned mellem 7 og 10 grader og svag til jævn vind mest mellem sydøst og sydvest. Fredag 22. maj: Nogen sol og tørt vejr med temp op omkring 20 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Svag til jævn vind fra øst og sydøst. Om natten bliver det mere skyet og sidst på natten regn i de vestlige egne. Temp. ned mellem 6 og 11 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut

B.T. har fået oplyst planerne for den særlige kontrol hos både Københavns Politi og Østjyllands Politi, hvor Aarhus jo hører under.

Lad os starte med politiet i hovedstaden.

Her er der udvalgt otte konkrete steder, der er under særlig opmærksomhed.

Det vil sige, at der er sat advarselsskilte op, og politiet holder ekstra øje med, hvad der foregår.

Islands Brygge er et yndet udflugtsmål. Også under corona-epidemien. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Københavns Politi er selvfølgelig opmærksom på vejrudsigterne og på, at solskin kan få flere ud i det fine vejr,« lyder det fra landets største politikreds.

Især dem med lyst til at nyde det gode vejr ved stranden skal passe på.

Politiet har udvalgt Amager Strandpark og Kastrup Strandpark som steder blikket er rettet mod.

Derudover er der speciel fokus på Islands Brygge, Kongens Have, Gøteborg Plads, Dronning Louises Bro, dele af Fælledparken samt midterrabatten på Sønder Boulevard.

Billede fra Amager Strandpark en sommerdag. De kommende dage byder på sol og op til 21 graders varme. Og netop Amager Strandpark er et af stederne med særlig fokus fra politiets side. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2017) Foto: Ida Marie Odgaard

Netop på Islands Brygge var der i solrig periode for en måned siden så mange mennesker, at der kom et regulært opholdsforbud.

Det blev dog afsluttet 1. maj, men området er altså fortsat under særlig overvågning fra politiets side.

Hos Østjyllands Politi er der også stort fokus på stederne, hvor solhungrende danskere forventes at samle sig.

»Vi har i forvejen øget beredskabet i denne tid og har ekstra patruljer på gaden for at føre tilsyn både uden for og i butikker og restaurationer. Vi vil være meget synlige i gadebilledet – også i denne uge,« siger politiinspektør Gert Bisgaard og tilføjer:

»Det er klart, at vores betjente i højere grad vil være til stede på strande og i parker, når der er sol og varme.«

Hvad er det så, de solglade danskere ikke må?

Danskerne skal sørge for at holde en afstand på en meter fra hinanden, og så må vi maksimalt være 10 personer samlet i en gruppe.

De to punkter vil politiet altså holde særligt øje med, bliver afholdt i de udvalgte områder.

Så mange er sigtet for brud på reglerne under coronakrisen Onsdag den 18. marts 2020 trådte bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger samt et forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler som led i håndtering af coronavirus i kraft. Her ses antal af sigtelser for brud på reglerne i hver politikreds: Nordjyllands Politi: 8 Østjyllands Politi: 21 Midt- og Vestjyllands Politi: 14 Sydøstjyllands Politi: 90 Syd- og Sønderjyllands Politi: 28 Fyns Politi: 72 Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi: 19 Midt- og Vestsjællands Politi: 53 Nordsjællands Politi: 34 Københavns Vestegns Politi: 126 Københavns Politi: 173 Bornholms Politi: 1 Total: 641 Kilde: Rigspolitiet

Og finder politiet brud på reglerne, vanker der en bøde.

De seneste tal viser, at der siden 18. marts er rejst 641 sigtelser for at overtræde opholdsforbud og andre forbud under coronakrisen.

Her er hele 173 sigtelser sket under Københavns Politi, der ligger klart nummer et på listen.

Nummer to på listen er Københavns Vestegns Politi med 126 sigtelser, mens Sydøstjyllands Politi er nummer tre med 90 sigtelser.

COVID-19: Rigspolitichef Thorkild Fogde kan godt se, at der er store udfordringer i at få især de unge til at holde afstand, når solen skinner. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

B.T. har spurgt rigspolitichef Thorkild Fogde, hvilke brud på reglerne politiet især skal være opmærksomme på under coronakrisen.

Og meldingen er klar:

»Langt de fleste vil gerne efterleve reglerne. Men vi kan få udfordringer, hvis solen pludselig kommer frem, og mange tager til Islands Brygge, Kongens Have og sådan nogen steder. Helt instinktivt tager mange de samme steder hen,« siger Thorkild Fogde og peger især på, at der skal holdes øje med de unge mennesker.

»De unge har været underlagt coronarestriktioner på nu tredje måned, og det er mere udfordrende for de unge end for de ældre, da de har mere socialt liv. Det slider på dem med de her restriktioner,« siger han.