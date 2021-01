Nu er det endelig afgjort.

Efter alt at dømme kostede det Poul Henning Hansen livet, at vagtlæge intet gjorde, da han i marts sidste år var akut syg med meningitis og ringede efter lægehjælp.

Det står i en helt ny afgørelse fra Patienterstatningen til Poul Henning Hansens enke, Pia Elkjær Hansen, der nu får erstatning for tabet af sin mand.

Vagtlægen ville ikke behandle ham på grund af risikoen for coronavirus. Men han var slet ikke smittet med coronavirus, og få dage efter døde han af sin meningitis. En historie, B.T. sidste år beskrev.

Her svigter vagtlægen Poul Den 24. marts 2020 kl. 00.34 ringede meget syge Poul Henning Hansen fra den lille by Taulov nær Fredericia til vagtlægen. Her er udpluk af samtalen: Poul Henning Hansen: Jeg har simpelthen så ondt i min nakke, jeg kan slet ikke dreje nakken. Vagtlægen: Har du feber? Poul Henning Hansen: Jeg har 38,8 grader. Jeg havde 39,4 i formiddags. Vagtlægen: Har du ondt i halsen eller lungerne? Poul Henning Hansen: Nej, det synes jeg ikke. Jeg har hostet, men det gør jeg ikke mere. Jeg har så ondt, jeg kan fandeme næsten ikke kan være nogen steder. Vagtlægen: Men vi er jo ikke så meget for at se dig umiddelbart, som situationen er lige nu. Jeg kunne godt tænke mig, du tog noget smertestillende. Poul Henning Hansen: Jeg har taget smertestillende, og det har ikke hjulpet en skid...Det har ikke en skid med det corona at gøre, har det? Vagtlægen: Nej, det vil være usandsynligt. Men vi er ikke meget for at se dig, som det er nu. Her efter afsluttes samtalen på samlet to minutter og 32 sekunder. Den 28. marts afgik Poul Henning Hansen ved døden på Odense Universitetshospital, da han var akut syg med meningitis. Kilde: Patienterstatningens afgørelse til Pia Elkjær Hansen.

'Poul Henning Hansens dødsfald kunne med overvejende sandsynlighed være undgået,' står der i afgørelsen, som slår fast, at han ikke havde symptomer på coronavirus.

'I dette tilfælde var der anført åbenlyse symptomer på en meningitis og fravær af symptomer, som kunne relateres til coronavirus,' skriver Patienterstatningen og slår fast, at vagtlægen akut burde have sat ham i behandling for meningitis.

Poul Henning Hansen blev først indlagt, da Pia Elkjær Hansen flere dage efter i ren desperation ringede til ny vagtlæge. Men da var det for sent at gøre noget.

Han var da helt bevidstløs, og 28. marts besluttede Odense Universitetshospital at slukke for respiratoren, så han afgik ved døden.

Her ses det sidste billede taget af bevidstløs Poul Henning Hansen i sengen på Odense Universitetshospital. Kort efter bliver respiratoren slukket, og Poul Henning Hansen dør. Foto: Privat

B.T. ringede fredag til den pågældende vagtlæge, Flemming Hansen, der nu får hårde ord af Patienterstatningen.

»Jeg har ikke nogen kommentarer,« sagde han og lagde røret på.

Men mandag sendte han så denne sms:

»Jeg er ked af forløbet og glad for, enken har fået erstatning.«

Her ses ægteparret Pia Elkjær Hansen og Poul Henning Hansen samen med smil om munden, inden han blev syg og døde af meningitis. Foto: Thomas Nørmark Krog

Pia Elkjær Hansen er da også tilkendt erstatning på 505.438 kroner for vagtlægens fejl, fremgår det af afgørelsen.

»Det er så forfærdeligt at læse, at min mand kunne være reddet, hvis vagtlægen havde sørget for, at der var sendt en ambulance,« siger Pia Elkjær Hansen, da B.T. besøger hende i huset i Taulov lidt uden for Fredericia.

»Jeg fatter ikke, der bare kom et nej fra vagtlægen til, at der ville komme lægehjælp. Vi har været sammen i 47 år og aldrig før haft brug for en vagtlæge til Poul,« siger Pia Elkjær Hansen og ryster på hovedet.

B.T. har vist hele Patienterstatningens afgørelse til Kurt Espersen, der er koncerndirektør hos Region Syddanmark, som har ansvaret for den pågældende vagtlæge.

Kurt Espersen er koncerndirektør hos Region Syddanmark. Foto: Region Syddanmark.

»Det er dybt ulykkeligt, at Poul Henning Hansens død formentlig kunne have været undgået. Men sagens tragiske forløb viser også, hvor svært det kan være at få mistanke om meningitis,« skriver han på mail.

Han oplyser, at regionens vagtlægechef nu går videre med sagen.

»I Region Syddanmark er det vagtlægechefen, der er ansvarlig for kvaliteten i lægevagten og derfor må vurdere, hvilken opfølgning der skal ske. Der er retningslinjer for meningitis på sygehusene, og de kan også bruges i lægevagten.«

B.T. har i en serie afsløret, hvordan alvorligt syge siden marts sidste år har været ramt af coronarestriktionerne.

Det er kræftpatienterne Dunja Fogelberg Hansen, Bjarne Schou, Anne Mette Christiansen og Anders Bonnemann eksempler på.

Og det er stik imod, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ellers en række gange har slået fast, at akut og livstruede patienter ikke skulle rammes af coronarestriktionerne. Derfor vil begge politiske fløje have ham i samråd på Christiansborg.

»Jeg føler tomhed. Ikke en pind andet. Selv om der snart er gået et år, så er det stadig tit, jeg ikke kan sove om natten. Hele forløbet kører rundt i hovedet som et bånd, hvor jeg gennemlever det hele igen og igen,« siger hun.

Hvad siger du til, at Patienterstatningen vil give dig en halv million?

For enken Pia Elkjær Hansen betyder det ikke noget, at hun nu er tilkendt erstatning for vagtlæges svigt af sin mand. Foto: Thomas Nørmark Krog

»Penge kan ikke gøre det. Min døde mand kan ikke opgøres i penge. Det er et tomt hul, jeg er i,« siger Pia Elkjær Hansen, som håber, at lægerne fremover vil lære af de fejl, der nu kommer frem.

»Det er da væsentligt, at de nu erkender, at der er sket en fejl, og jeg håber, lægerne opper sig lidt i fremtiden,« siger hun.

Vagtlægen Flemming Hansen mener også, at alle skal tage ved lære af forløbet, Poul Henning Hansen var igennem.

»Det er vigtigt, vi i alle dele af sundhedsvæsenet tager ved lære af sådan et forløb,« skriver vagtlægen på sms.