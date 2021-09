Aros Kunstmuseum har fået grønt lyst til at bygge et gigantisk underjordisk galleri for 200 millioner kroner.

Udvidelsen af museet kommer til at hedde 'The next level' og får en størrelse på 1000 kvadratmeter.

Der skal blandt andet bygges en dome med en diameter på 40 meter og en loftshøjde på 15 meter designet af den verdensberømte amerikanske kunster James Turell. Det bliver en kugleformet kuppel, der stikker op over græsplænen foran museet.

Det er Aarhus Kommunes byråd, der i onsdags gav en endelig godkendelse til en udvidelse af Aros.

»Vi er glade for at kunne være med til at bringe Aros endnu videre som nationalt og internationalt anerkendt museum,« siger Steen Bording Andersen, der er formand for kulturudvalget i Aarhus Kommune for Socialdemokratiet til B.T.

Udvalgsformanden glæder sig til, at udvidelsen af kunstmuseet står færdig i 2023.

»Aarhusianerne får et spændende nyt byrum og et endnu mere interessant museum. Begge dele er noget, som understøtter den udvikling, Aarhus har været i gang med siden kulturhovedstadsprojektet i 2017 – nemlig at gøre kultur til en vigtig del af byens dna.«

Snittegning af udvidelsen af Aros Vis mere Snittegning af udvidelsen af Aros

Også Hüseyin Arac, der er medlem af udvalget, glæder sig til den store udvidelse af museet:

»Jeg havde sådan set ikke nogle betænkeligheder ved at godkende planen. Jeg glæder mig bare til, at vi kan tiltrække endnu flere gæster og turister, der får lyst til at besøg Aros og Aarhus, og på den måde kommer det forhåbentlig også erhvervslivet til gode,« siger han.

Udover det underjordiske galleri og The Dome rummer projektet også, at der hvert år vil blive bygget en ny midlertidig pavillon - The Annual Aros Pavilion, som vil fungere som en midlertidig tilbagevendende scene for forskellige former for socialt samvær, talks, koncerter, nye udstillinger og performances.

Den største bidragsyder til udvidelsen af det aarhusianske kunstmuseum er Salling Fondene, der har doneret 80 millioner kroner. Derudover har Ny Carlsbergfondet givet 40 millioner kroner. Endelig er der givet en anonym donation på 10 millioner kroner. Resten finansieres af Aros selv og Aarhus Kommune.

Projekt The Next Level ventes færdigt i løbet af 2023.