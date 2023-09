Novo Nordisk er her der og alle vegne på aktiemarkedet. Nu begynder den danske erhvervskomet ligefrem at påvirke danske boligejeres økonomi.

Sådan lyder det fra chefstrateg i Danske Bank, Jens Nærvig, der i første omgang måtte spærre øjnene op, da det gik op for ham, hvor positive konsekvenser selskabet har på den danske økonomi.

»Novo Nordisks produktion vokser så meget i øjeblikket, at man faktisk kan aflæse det i BNP-tallene,« siger han til Euroinvestor.

BNP er en forkortelse for bruttonationalprodukt og dækker over et lands værdi af varer og ydelser, som der er blevet produceret.

»Hvis vi tog Novo Nordisk ud af statistikken, så ville dansk økonomi være i tilbagegang, og vores økonomi ville nok i virkeligheden ligne vores naboers økonomi, som er i recession,« siger Jens Nærvig.

Når Novo Nordisks success smitter så positivt af på dansk økonomi handler det i bund og grund om, at Novo Nordisk har et enormt stort salg i USA, og de penge har virksomheden behov for at veksle tilbage til danske kroner.

Under normale omstænddigheder ville det få kronen til at stige, men fordi Danmark har en fastkurspolitik overfor euroen, så er det ikke muligt at lade kronen stige, forklarer Jens Nærvig.

For at holde kronen stabil har Nationalbanken istedet ladet valutareserven vokse, ligesom Nationalbanken har interverneret mere i valutamarkedet – og så har Nationalbanken sat sin rente 0,4 procentpoint lavere end ECB, den europæiske centralbank.

»Nationalbanken er nødt til at sætte en lavere rente for at undgå, at kronen stiger. Er det her godt for Danmark? Ja, det synes jeg. Det er jo først og fremmest godt for virksomheden, for de ansatte og for ejerne, hvor værdiskabelsen virkelig kan mærkes,,« siger Jens Nærvig og fortsætter:

»Men det har også spredt sig som ringe i vandet til resten af økonomien. En lavere rente kan de fleste mærke på deres boliglån. Staten kan låne til en lidt lavere rente, hvilket hjælper det offentlige budget. Så har vi fortsat BNP-vækst i Danmark. Novos store salg betyder også, at der bliver betalt mere skat. Så det har også en masse positive bivirkninger rundt omkring i økonomien,« forklarer chefstrategen i Danske Bank.

Hos Totalkredit, som er landets største udbyder af boliglån, er Novo Nordisks succes heller ikke gået ubemærket hen.

Uden Novo Nordisks enorme fremgang, så havde danske boligejere højst sandsynligt haft en højere rente på deres boliglån. Det gælder især boligejere med Fkort-lån, som får ny rente hver sjette måned, fordi Fkort-renten lægger sig meget tæt op ad Nationalbankens rentesatser.

»Fkort-lånere ville formentligt have en rente, der var 0,3 procentpoint højere, end den er i dag, hvis det ikke var for Novo Nordisk og resten af medicinalindustrien, som får økonomien til at vokse i øjeblikket,« forklarer Sune Malthe-Thagaard, chefanalytiker i Totalkredit.

Omtrent 900.000 danske boligejere har et realkreditlån hos Totalkredit, og cirka hver sjette lån er et Fkort-lån. Dermed er der altså over 140.000 danske boligejere bare hos Totalkredit, som kan takke blandt andet Novo Nordisk for en lavere rentesats.

Sune Malthe-Thagaard betoner, at Novo Nordisks fremgang også kan betyde at andre lån - eksempelvis F5-lån eller fastforrentede lån - har en lavere rente end ellers. Men her er billedet mere mudret, fordi de rentesatser i højere grad påvirkes af forventninger til fremtiden på rentemarkedet.

Helt konkret er renten på et Fkort-lån i Totalkredit 4,06 pct., mens foliorenten i Nationalbanken er 3,35 pct. Det er 0,4 procentpoint under renten i ECB, som lyder på 3,75 pct.

Denne artikel er fra Euroinvestor.