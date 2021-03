Højt at flyve, dybt at falde.

Et ordsprog, der passer rimelig godt på Petter Stordalens situation.

Den norske milliardær, der blandt andet står bag Nordic Leasure Travel Group, som ejer Danmarks største rejseselskab, Spies, og som også ejer Nordic Choice Hotels, der har adskillige hoteller i Danmark, har nemlig oplevet på egen krop, hvordan coronapandemien har suget penge ud af hotel- og turismebranchen.

»Jeg har ingen penge tilbage på nogen af mine private konti,« siger han til svenske Expressen.

Nordic Choice Hotels ejer mere end 200 hoteller alene i Norden. Foto: Linda Kastrup Vis mere Nordic Choice Hotels ejer mere end 200 hoteller alene i Norden. Foto: Linda Kastrup

Den norske milliardær står ellers listet som nummer 11 over de 400 rigeste nordmænd på hjemmesiden Kapital.no. Her står der, at han er god for cirka 12 milliarder kroner.

Men ifølge den energiske milliardær er pengene blevet brugt på nye investeringer. Hans private økonomi er nemlig bundet op på koncernen Strawberry Group, som Stordalen ejer.

Derfor forklarer han, at han ikke har en masse penge stående på private konti, selvom han er en af de rigeste nordmænd:

»Alle mine værdier er i selskabet, undtagen mit hjem, mine ferieejendomme og et par biler.«

Petter Stordalen er en excentrisk mand. Foto: JANERIK HENRIKSSON Vis mere Petter Stordalen er en excentrisk mand. Foto: JANERIK HENRIKSSON

Han påstår selv, at hvis han solgte alle sine private ejendele, så ville det kun dække 14 dages underskud i forretningsimperiet.

Men ifølge norske Børsen, så er han god for mere end håndører i sine private ejendele.

Stordalen ejer blandt andet en luksusvilla, der er cirka 70 millioner kroner værd. Herudover har han en Tesla og en Mercedes, samt et privatfly, der er 160 millioner kroner værd

Herudover erhvervede han sig i 2019 en lejlighed i hjertet af Oslo for 20 millioner kroner.

Nordic Choice Hotels, som omfatter mere end 200 hoteller i Norden, har ligesom mange andre i hotelbranchen blødt det seneste års tid. Allerede sidste sommer havde Stordalen tabt en milliard.

I november var meldingen fra Stordalen, at selvom 2020 var slemt, så ville 2021 blive et sandt blodbad blandt virksomheder i branchen.

Omsætningsfaldet i 2020 for Nordic Choice var også blodrødt. Hele 5,1 milliarder var omsætningen faldet med.

Så nu håber den excentriske milliardær, at der snart blæser nye vinde.