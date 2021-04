Fremover vil nye gader, pladser eller kommunale anlæg kun blive opkaldt efter kvinder i Norges næststørste by.

I hvert fald indtil der er ligevægt i bybilledet. Det forventes nemlig, at forslaget bliver stemt igennem næste torsdag i byrådet i Bergen, skriver norske Dagbladet.

»Det er sindssygt vigtigt. I dag er der en enorm skævhed i bybilledet. Jeg har talt mig frem til, at ni ud af ti gader, som er opkaldt efter personer af historisk betydning, er opkaldt efter mænd,« siger Katrine Nødtvedt, der er formand for kultur-, mangfoldighed- og ligestillingsudvalget i Bergen Kommune, og er medlem af det venstreorienterede parti MGD.

Planen er, at ingen nye gader, pladser eller kommunale anlæg skal opkaldes efter mænd, før der er ligestilling mellem mænd og kvinder på området. Og det kan tage lang tid, da overvægten er så stor.

Men støtten er uomtvistelig ifølge Kathrine Nødtvedt. Ikke kun blandt politikerne, men også blandt borgerne.

Og det er en vigtig sag for især unge kvinders syn på fremtiden:

»Repræsentationen i bybilledet er meget vigtig for at både piger og drenge kan drømme, men også opnå, det samme.«

Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede for initiativet.

Næstformand Sylvi Listhaug i det højreorienterede parti, Fremskrittspartiet, tordner mod forslaget, fordi hun mener, at MGD's politiske agenda er diskriminerende og samtidig skævvrider ligestillingsdebatten:

»Dette er konsekvensen når MDG's identitetspolitik får frit spil. Nu skal byrådet i Bergen diskvalificere folk på baggrund af folks køn, fremfor hvad de har opnået. Det er galskab og misforstået ligestilling,« lyder det.

Hun bakkes op af Charlotte Spurkeland, der også sidder i Bergens byråd for det højreorienterede parti Høyre. Hun er enig i, at flere gader bør opkaldes efter kvinder, men at det gribes helt forkert an:

»Det virker jo helt oprigtigt som om der ikke findes grænser for, hvor idiotiske forslag MDG finder på fra hjemmekontoret. Man burde jo tro, at der var vigtigere sager at tage hånd om.«

Forslaget forventes vedtaget næste torsdag af byrådet, som består af partierne Arbeiderpartiet, MDG, Venstre og KrF.