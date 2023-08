Mandag morgen har Bavarian Nordic annonceret succesfulde Chikungunya data, og det vil investorerne fejre med en større kursstigning.

Sådan lyder vurderingen fra Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen.

I februar købte Bavarian to vacciner samt yderligere et fase 3 program mod chikungunya samt produktionsfaciliteter af Emergent Biosolutions.

»Det er disse data, som er succesfulde, og som Bavarian Nordic vil bruge som registreringsansøgning over for myndighederne,« forklarer Per Hansen.

Bavarian Nordic håber, at vaccinen kan være på markedet i 2025.

I forbindelse med købte meddelte Bavarian Nordic, at markedspotentialet estimeres til at være på mere end 500 mio. dollar årligt, hvoraf vaccineselskabet er forpligtet til at betale milestones til sælgeren på 110 mio. dollar.

Disse penge forfalder dog først i forbindelse med succesfuld lancering og som del af salget. De belaster altså ikke her og nu kapitalen hos Bavarian Nordic, understreger investeringsøkonomen.

»Hvis investorerne selv kunne vælge, ville de helst have haft positive RSV data. Det fik de som bekendt ikke i juli måned, og aktien dykkede markant på udsigten til at RSV indstilles,« lyder det fra Per Hansen.

»I dag vil de dog kigge fremad, og glæde sig over de gode data, som gør det meget sandsynligt, at Chikungunya vaccinen kommer på markedet i 2025. En større 2-cifret kursstigning i pct. bør være den naturlige konsekvens af succesfulde data,« pointerer han.

