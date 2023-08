Investorer skal forberede sig på, at september bliver en udfordrende måned på aktiemarkedet.

Det vurderer Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, i en kommentar mandag.

»Der er desværre fortsat for mange gode grunde til, at september bliver en af de gennemsnitlig svære måned at være aktieinvestor i,« forklarer han og fortsætter:

»Katalysatoren for noget bedre kunne være en amerikansk centralbank, som skifter hest midt i vadestedet, fordi inflationen med sikkerhed er på vej ned mod 2 pct.«

Men det kan være godt nyt, hvis du er forberedt, lyder det fra Nordnet.

Hvis du har penge til at købe op for, kan de kommende uger byde på gode indkøbsmuligheder, påpeger han:

»September bliver formentlig en af de måneder, hvor det kan være givtigt at foretage aktieindkøb. Desværre formentlig skabt af faldende kurser.«

Det skyldes ifølge Per Hansen, at stemningen har ændret sig blandt investorerne. Investorerne er ikke nær så bange for at gå glip af kursstigninger som tidligere.

»Den FOMO mht. AI-aktierne, som bestemte udviklingen i maj-juli, er formentlig ovre. Pengene er investeret og at dømme efter markedsreaktionen, vil investorerne indtage en vent-og se holdning,« forklarer han.

Han henviser blandt til, at 2023 har budt på markante stigninger blandt aktier, der har været kædet sammen med kunstig intelligens, men også aktier inden for diabetes- og fedmeområdet, herunder Novo Nordisk og Eli Lilly.

Derfor er der udsigt til, at september også i 2023 bliver en svær måned på aktiemarkedet.

»September er gennemsnitligt en svær aktiemåned,« understreger Per Hansen.

Aktiemarkedet har i september været ramt af begivenheder som angrebet på World Trade Center 11. september i 2001, kollapset af den amerikanske storbank Lehman Brothers 15. september i 2008.

Vi behøver dog ikke skrue tiden længere tilbage end til 2022, hvor stigende renter blev et af de tre begivenheder, som »de seneste 25 år har medvirket til, at der hviler sorte skyer over aktierne her,« forklarer Per Hansen.

De høje renter gør obligationer til et »investeringsattraktivt alternativ på kort sigt, som konkurrerer med aktierne om investorernes penge,« bemærker han.

Som investor skal du for ham at se forholde dig til et aktiemarked, der er moderat prissat. Undtagelsen er med hans ord de aktier, som investorerne »klumper sig sammen i«.

Denne artikel er fra Euroinvestor.