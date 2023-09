Nedturen fortsætter for Viaplay-aktien.

Investorerne frygter det, der måske venter forude for streamingtjenesten, vurderer Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, i en kommentar fredag.

»Viaplay kan meget nemt komme til at mangle aktiepenge,« advarer han.

»De har stadig rettigheder, men også forpligtelser til at købe og betale for dem. Forbrugerne er tilbageholdne og det samme gælder annoncørerne. Det presser Viaplays økonomi i ekstrem grad. Spørgsmålet er formentlig ikke om, men hvor mange nye aktiepenge Viaplay har brug for,« tilføjer Per Hansen.

Vi taler om en streamingtjeneste, der har haft et omtumlet 2023. Det kan ses på kursudviklingen her.

I april meddelte, at Viaplay, at man var på rette kurs, og derfor kom det som »et lyn fra en klar himmel«, da Viaplay i begyndelsen af juni kom med en nedjustering: Viaplays økonomiske udvikling gik ikke som håbet.

I juli krøb skyerne sammen over Viaplay. Selskabet meddelte i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, at man ville skære en fjerdel af medarbejderstyrken fra, mens aktionærerne fremadrettet skulle være ejere af et »mindre Viaplay, som skulle fokusere i stedet for at sprede og brede.«

Det hjalp kun for en stund, at den franske mediegigant Vivendi/Canal+ meldte sig på banen med en aktiepost i Viaplay på 12 pct., bemærker Per Hansen.

Det skabte et håb om en ny begyndelse med stabilisering og bedre aktietider. Viaplay-aktien har i nogle måneder da også holdt niveauet omkring kurs 50. Indtil i sidste uge.

»Den seneste uge er nedturen dog genoptaget, og aktien er faldet massivt,« påpeger Per Hansen.

Spørgsmålet er for ham at se, om ikke investorerne frygter en kapitaludvidelse. Noget, der med hans ord er »meget sandsynlig,« og som »sender aktien ned og Viaplay i armene på shortsælgere.«

Shortere tjener penge på kursfald, og derfor vil der blive holdt øje med en eventuel kapitaludvidelse fra Viaplay.

Når et selskab foretager en såkaldt kapitalrejsning, går selskabet på pengejagt blandt investorerne.

Når et selskab rejser penge ved at udstede nye aktier, får investorer mulighed for at købe aktier i selskabet – typisk med en rabat. Investorer, som ikke deltager i kapitaludvidelsen, får omvendt mindsket deres ejerandel i selskabet, fordi selskabets værdier og fremtidige indtægter bliver spredt ud på flere hænder.

»Det er dyrt at være fattig, og hvis - eller når - Viaplay skal sælge nye aktier, sker det på et meget uheldigt og udvandende tidspunkt. At dømme efter kursudviklingen er det i det mindste noget som investorerne frygter. Aktien er kun en skygge af sig selv med et fald på mere end 90 pct. fra tidligere topnotering,« påpeger Per Hansen.

Viaplay er faldet mere end 84 pct. i løbet af de seneste 12 måneder.

