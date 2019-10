Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nordkorea bekræfter affyring af ny type missil fra ubåd

​Nordkorea bekræfter torsdag, at landets militær onsdag med succes prøveaffyrede en ny type ballistisk missil fra en ubåd. Onsdagens test af det nye missil blev registreret og kritiseret af både Sydkorea og Japan.

Det nordkoreanske medie KCNA har torsdag offentliggjort dette foto af onsdagens prøveaffyring af en ny type ballistisk missil.

USA rammer fransk vin og italienske oste med forhøjet told

USA vil sætte tolden i vejret på hundredvis af varer produceret i EU fra 18. oktober. Det gælder blandt andet en told på 25 procent på en række landbrugsvarer. Offensiven kan ramme dansk eksport hårdt, advarer DI.

En 15 år gammel sag om ulovlig statsstøtte til den franske flyproducent Airbus blev onsdag afgjort i WTO til USA's fordel. Hurtigt efter annoncerede Washington nye toldsatser på en række EU-varer.

Ni er dræbt og 200 såret under voldsom uro i Irak

Med virkning fra torsdag morgen klokken fem vil der være udgangsforbud i Iraks hovedstad, Bagdad. Forbuddet er indført, efter at mindst ni mennesker er dræbt, og over 200 er blevet såret under voldsomme regeringsfjendtlige protester mange steder i Irak i de seneste døgn.

Demonstranter sætter ild til en bygning i Najaf under protester mod premierminister Adel Abdul Mahdis et år gamle regering, som beskyldes for at være korrupt og ineffektiv. Arbejdsløsheden er taget til og mange offentlige ydelser er blevet forringet.

Pompeo var med på Trumps telefonopkald til Ukraine

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har onsdag indrømmet, at han var med på en omstridt telefonsamtale, som præsident Donald Trump førte med sin ukrainske modpart, Volodimir Zelenskij.

The New York Times skriver onsdag, at whistlebloweren, som står centralt i sagen, skulle have fortalt om sin bekymring over samtalen til en assistent i Kongressen, som gik videre med sagen til l Adam Schiff, som er formand for Repræsentanternes Hus' efterretningsudvalg.

Ny lov skal stoppe sprøjtning omkring vandboringer

Drikkevandet i Danmark er truet af sprøjtemidler, og det problem skal løses. Derfor bliver der torsdag i Folketinget fremsat et lovforslag, som pålægger kommunerne at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder inden udgangen af 2022, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

