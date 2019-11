De første par gange man som gravid mærker sit spædbarns sparken i maven, er det en rørende oplevelse. Senere kan det blive en anelse anstrengende. Og hvis det fortsætter efter fødslen, kan det ligefrem virke lidt bizart.

Men ifølge et lille nyt studie, der endnu ikke er udgivet og bedømt af andre forskere, oplever flere mødre fortsat at mærke deres baby sparke, efter at fødslen er overstået. Det skriver mediet New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Forskere fra Monash University er i en rundspørge kommet frem til, at 40 procent af en gruppe på 197 tidligere gravide kvinder har oplevet såkaldte ’fantom-fosterspark’.

Sparkene optræder i gennemsnit gennem 6,8 år efter, at fødslen har fundet sted, og 20 procent af kvinderne, som var udsatte for det, oplevede det dagligt. En enkelt kvinde fortsatte med at opleve de forvirrende fantomspark gennem hele 28 år.

De fleste kvinder forbinder fantomsparkene med noget positivt og lidt nostalgisk. Men for kvinder, der har gennemgået ulykkelige og traumatiske fødselsforløb, kan smerterne skabe negative følelser. Det er endnu uvist, hvorfor fantomspark som disse finder sted.

Psykiater Philip Corlett fra Yale School of Medicine, der ikke har deltaget i studiet, vurderer, at det kan hænge sammen med, at man som mor fortsat har en forventning om at mærke sparkene, selv efter at fødslen er overstået.

Susan Ayers, der forsker i mødre og børns sundhed ved City University of London, som heller ikke har deltaget i det nye studie, mener, at det nye studies resultater kan være en anelse skævvredne, da kvinder vil være mere tilbøjelige til at tilmelde sig undersøgelsen, hvis de selv har oplevet fænomenet.

