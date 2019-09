Katte udviser samme følelsesmæssige tilknytning til deres ejer som eksempelvis hunde og børn, viser et nyt studie.

Katte er egenrådige, selvstændige og stolte – og så er de stort set ligeglade med os mennesker. Det er i hvert fald den fortælling, der længe har fulgt de tamme kattedyr. Men det er måske ikke hele sandheden. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.



Ifølge forskere ved Oregon State University i USA udvikler katte nemlig en følelsesmæssig tilknytning til deres ejere, på samme måde som vi kender det fra hunde og børn. Undersøgelsen, der blev publiceret i tidsskriftet Current Biology, baserede sig på en simpel øvelse mellem 70 killinger og deres ejere.

Hver ejer tilbragte ifølge The Guardian to minutter med deres killing, hvorefter de forlod rummet i to minutter og til sidst blev genforenet med deres killing i to minutter.

Hele seancen blev overvåget af forskerne, der efterfølgende kunne konstatere, at killingerne gav udtryk for de samme ’tilknytningsformer’, vi forbinder med hunde og børn.



Hele 64 procent af killingerne var nemlig mindre stressede under genforeningen med deres ejer, end de havde været under adskillelsen.

»På trods af de få undersøgelser, antyder forskningen, at vi muligvis undervurderer kattes ’sociokognitive evner’,« skriver forfatterne af undersøgelsen ifølge The Guardian. Det er dog ikke alle, der er lige så overbeviste som forskerne fra Oregon State University.

»Jeg tror, katte binder sig følelsesmæssigt med deres ejere, jeg tror bare ikke, at vi på nuværende tidspunkt har overbevisende bevis for, at det er en psykologisk tilknytning i normal psykologisk forstand,« siger professor i veterinær adfærdsmedicin Daniel Mills fra University of Lincoln til The Guardian.

