Uanset hvor dystre udsigterne er for Storbritannien, hvis landet træder ud af EU uden en aftale, så er det langt at foretrække frem for at træde ud med en dårlig aftale.

For med tiden vil det være det hele værd, mener Neil Godson, som B.T. møder foran Westminster Palace forud for det britiske parlaments afstemning om at vende EU ryggen uden en udtrædelsesaftale.

»Når det gælder spørgsmålet om at forlade EU, er man enten inde eller ude. Man kan ikke være et sted i midten.«

»Jeg er med på, at der vil være besværligheder til at starte med, men det er ikke noget, vi ikke kan klare os igennem. Vi har haft vores problemer i fortiden, men vi har altid klaret os,« lyder det selvsikkert fra den 57-årige butiksbestyrer fra London.

Neil Godson går ind for, at Storbritannien træder ud af EU uden en aftale.

Han fortæller, at han har to børn - en søn og en datter. Og hans stemme ved folkeafstemningen om brexit i 2016 blev sat med dem og deres efterkommere i tankerne.

Han er helt klar over, hvad økonomer og politikere igen og igen har råbt op om: At brexit uden en aftale med EU kan medføre kaos og ramme almindelige briter på pengepungen.

Men Neil Godson vægter andre ting højere.

»Før jeg stemte, overvejede jeg, hvad der kunne ske. At være stillet dårligere økonomisk, betød ikke noget for mig. Det handler om demokrati.«

Enkelte brexiteers har fundet vej til parlamentet forud for afstemningen om at forlade EU uden en aftale.

»Min datter har et godt job og vil formentlig ikke blive ramt økonomisk. Måske til at begynde med. Men i det lange løb vil hun være bedre stillet, fordi hun vil leve i et demokratisk og frit samfund,« siger han og fortsætter:

»Der vil opstå vanskeligheder til at begynde med, men i det lange løb - jeg har stemt for mine børns børnebørn - vil tingene løse sig.«

Så det handler ikke kun om rationalitet men også om følelser - om at føle sig fri og uafhængig?

»Det handler om følelser, helt klart,« siger Neil Godson.

Foran Westminster Palace er demonstranter, der går ind for at Storbritannien skal forblive i EU, i klart flertal.

Modsat flertallet i den britiske metropol er han EU-skeptiker, og han udtrykker en dyb mistillid til EU-institutionerne i Bruxelles.

»Det er ikke sådan, at vi ikke vil være venner med Europa. Vi vil være venner med dem og handle med dem, men vi vil ikke styres af ikke-valgte diktatorer. Vi vil selv være herrer over vores egen skæbne.«

»Det er de ikke-valgte bureaukrater i EU-kommissionen, som vi ikke vil styres af. »

»Vi tilsluttede os EU for at være del af et økonomisk samarbejde. Ingen har skrevet under på at blive en del af den føderale stat, som EU forsøger at opbygge,« fortsætter han mistroisk.

Der demonstreres igen foran Westminster Palace.

Træder Storbritannien ud af EU om 16 dage uden en aftale, vil landet stå frit til at forhandle bedre vilkår for briterne, mener Neil Godson.

»Problemet er, at EU er en protektionistisk sammensværgelse. De beskytter dem selv. De tvinger priserne op. Hvis vi træder ud af EU, kan vi sætte priserne selv, og vi kan selv bestemme niveauet for skatter.«

»Der har været for meget regulering. Et eller andet medlem af det ungarske parlament ved ikke, hvad der er bedst for mig i min hjemby.«

» Alt i alt virker det simpelthen ikke. Det virker kun for de EU-politikere, der bliver tykke og fede af obskøne lønninger og pensioner. Det fungerer ikke for almindelige mennesker,« siger Neil Godson.