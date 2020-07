Christina Stougaard Hansen var både rystet, vred og ked af det, da hun søndag formiddag dukkede op på naturområdet Amager Fælled.

Med hendes ord var der 'stillet op som på et diskotek' med Soundboks-musikanlæg og en større forsamling af unge, og det er i hendes øjne helt uhørt:

- Det er et fredet område, hvor mange mennesker kommer ud for at opleve dyreliv og fugle, siger Christina Stougaard Hansen til TV 2 Lorry.

Hun mener, at fester generer dyrelivet.

TV 2 Lorry har talt med en anden forbipasserende, Niels Lyksted, som fortæller, at han kunne høre musik på lang afstand.

Da han fulgte lyden til en bålplads midt på Amager Fælled, vurderede han, at der var omkring 300 mennesker til stede - det nuværende forsamlingsforbud gør det ulovligt at forsamles mere end 100 mennesker. På dette tidspunkt var klokken 05.30.

Niels Lyksted har postet en række billeder i Facebookgruppen 'Amager Fælleds Venner' - en borgergruppe, der kæmper for at bevare naturområdet, og her har billederne skabt stor debat.

En del reaktioner er fyldt med forargelse. Andre mener dog modsat, at Amager Fælled er et oplagt sted at slå sig løs uden at forstyrre naboer - og at det er dejligt at se, at folk har det sjovt.

Festen på Amager Fælled rammer samtidig ned i en verserende debat om støjende udendørs fester, hvor beboere på blandt andet Islands Brygge og Nordhavn har klaget deres nød.

Spørgsmål: Med Amager Fælled har man et afsidesliggende sted, hvor man generer mindre. Kan du ikke forstå, hvis man som festende tænker sådan?

- Nej, jeg kan ikke forstå det. Jeg synes, det er mangel på omsorg og forståelse, og at det er grænseløst, siger Christina Stougaard Hansen.

Det var foranlediget af billederne og debatten i Facebook-gruppen, som hun selv er aktiv i, at Christina Stougaard Hansen søndag formiddag drog afsted mod Amager Fælled.

- Jeg tænkte, at det var mere konstruktivt rent faktisk at tage derud, siger hun.

Det kom der faktisk også noget positivt ud af. Hun kom nemlig i snak med en ung mand og fik delt sit budskab.

- Vi havde en god dialog, og han sagde, at han godt kunne forstå mig, siger Christina Stougaard Hansen.

Den unge mand var ifølge Christina Stougaard Hansen fra Argentina, og hun hørte flere af de fremmødte tale andre sprog end dansk.

På dette tidspunkt var politiet fremme og festen lukket ned.

Jess Voldager, der vagtchef fra Københavns Politi, bekræfter over for TV 2 Lorry, at man søndag formiddag har opløst en fest på Amager Fælled.

Klokken 10.41 fik man en anmeldelse, der gik på støj fra en 'technofest'. Og på stedet mødte politiet cirka 50 festdeltagere.

- Det virkede som en slags efterfest, siger han.

Politiet gav deltagerne et påbud om ikke at spille musik til væsentlig ulempe for omgivelserne. Og det blev fulgt, fortæller vagtchefen.

Ifølge et fotoopslag i Facebook-gruppen 'Amager Fælleds Venner' havde deltagerne samlet skrald efter festen, men efterladt det i poser.