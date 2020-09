Den nu tidligere forsvarschef Bjørn Bisserup stopper af én årsag:

Han har fået nok af forsvarsminister Trine Bramsen.

Det siger Naser Khader (K), der er formand for Forsvarsudvalget i Folketinget.

»Jeg har ikke talt med Bjørn Bisserup selv, men jeg erfarer, at han har fået nok af forsvarsminister Trine Bramsen,« siger Naser Khader, som mener, at forholdet mellem Bisserup og Bramsen siden sommerferien er gået heftigt ned ad bakke.

»Forsvarsministeren smider den ene dygtige embedsmand efter den anden under bussen, fordi hun vil agere handlekraftig udadtil og i medierne,« siger Naser Khader (K), der er formand for Forsvarsudvalget i Folketinget.

»Jeg fornemmer, at forholdet mellem de to har været skidt siden forsvarsministeren i DR's podcast 'Genstart' i juni udviste mistillid til forsvarschefen og hele forsvaret på grund af én svindler fra Nordjylland, der havde svindlet for 1,5 mio. kr.,« siger Naser Khader.

Han henviser dermed til Trine Bramsens håndtering af sagen om svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der kom frem i december sidste år.

»Forsvaret er en organisation på 20.000 fastansatte. Fordi der er en svindler eller to, skal det ikke gå ud over alle ansatte, og slet ikke de mange dygtige soldater, vi har rundt om i verden.«

Rækken af skandaler er bare fortsat i ministeriet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) ses her under samråd med forsvarsministeren om Forsvarets Efterretningstjeneste på Christiansborg i København, onsdag den 23. september 2020.

For nylig er det kommet frem, at fem ansatte og chefer er hjemsendt på grund af mulig brud på loven i Forsvarsministeriets Efterretningstjeneste.

»Forsvarsministeren smider den ene dygtige embedsmand efter den anden under bussen, fordi hun vil agere handlekraftig udadtil og i medierne. Hun er med til at optrappe nogle af de sager, der har været på at have mere fokus på, hvordan hun bliver opfattet i offentligheden end at få løst problemerne politisk,« siger Naser Khader.

Han kalder Trine Bramsens stil skidt for Forsvaret.

»Hun har brug for folk med stor erfaring, men de går selv eller bliver fjernet. Jeg synes, det er skidt for Forsvaret,« siger Naser Khader.

Har du tillid til forsvarsminister Trine Bramsen (S)?

Hvordan ved du, om Bjørn Bisserup har fået nok af Trine Bramsen?

»Mit indtryk er, at det er det. Jeg så i hvertfald ikke, at han var på vej på pension,« svarer Naser Khader, og afviser, han er særligt kritisk, fordi han er fra den modsatte fløj i Folketinget.

»Ministerens udprægede mistillid til alt og alle i ministeriet gør det ikke nemt at arbejde for hende,« siger han.

Forsvarsministeriet oplyser, Trine Bramsen ikke har nogen kommentarer til kritikken fra Naser Khader.