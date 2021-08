(ARKIV) Udenrigsordfører (K) Naser Khader under et doorstep for pressen i Udenrigsministeriet onsdag den 23. august 2017.Landsretten afviste tirsdag en sag om en mail, som Sherin Khankan fandt ærekrænkende. Det skyldes Khader, Knuth og Henriksens status som folketingsmedlemmer. Det skriver Ritzau, tirsdag den 23. juni 2020.. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Sarah Christine Nørgaard