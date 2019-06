Bornholm, Kreta eller Den Internationale Rumstation?

Sådan kan planlægningen af sommerferien lyde i fremtiden, hvis du er stinkende rig. Det skriver Videnskab.dk.

NASA præsenterede fredag den 7. juni verden for en plan om i højere grad at åbne Den Internationale Rumstation (ISS) for private virksomheder og kommercielle foretagender, skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Ét led i den nye kommercielle strategi bliver at åbne ISS for turisme.

I fremtiden vil det eksempelvis blive muligt for private firmaer at booke én plads på rumstationen for 35.000 dollar eller omtrent 230.000 danske kroner per nat.

Det er stadig uklart, hvad det vil koste at flyve til og fra rumstationen, men det kræver helt sikkert en tyk tegnebog.

Cirkus-milliardæren Guy Laliberte betalte angiveligt et beløb svarende til omtrent 230 millioner kroner for en returbillet til rumstationen i 2009 med et russisk rumfartøj, skriver Space.com ifølge Videnskab.dk.

Over 50 virksomheder udfører allerede undersøgende- og videnskabeligt arbejde på Den Internationale Rumstation.

Det nye i strategien er, at man fremover vil samarbejde med virksomheder, der kun har profit for øje.

Det vil sige, at en virksomhed i princippet kan leje sig ind på en rumraket for at sende nipsting ud i rummet eller op i rumstationen for derefter at sælge dem på Jorden, skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

NASA bruger i dag et beløb svarende til over 50 millioner kroner om dagen på rumstationen.

Planen er, at en kommerciel åbning skal nedbringe nogle af udgifterne, men »det bliver ikke en profitskabende forretning for NASA overhovedet,« lød meldingen fra NASA’s regnskabschef ved et pressemøde i fredags, skriver New York Times ifølge Videnskab.dk. Det er på trods af, at NASA endnu ikke har nogen ide om, hvor meget man vil tjene på den nye kommercielle vending.

Russerne, der ejer halvdelen af Den Internationale Rumstation, var de først til at sende turister til rumstationen.

I løbet af 2000’erne sendte de syv privatpersoner til Den Internationale Rumstation som en del af en kommerciel aftale. Dengang fortalte NASA, at man ikke var interesseret i den slags aftaler.

Andre artikler på Videnskab.dk