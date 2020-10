Dårlige anmeldelser i massevis. Voldsom kritik. Og utallige trusler om aldrig at handle dér igen.

Næstved Storcenter er havnet i lidt af en shitstorm på nettet.

Det er centret på grund af episode torsdag eftermiddag, da en kvinde nægtede at bære mundbind hos kaffekæden Starbucks i centret på trods af de aktuelle coronaretningslinjer. Det endte med både tilkaldelse af først vagter fra indkøbscentret og siden politiet. Kvinden endte med at blive sigtet for at have forbrudt sig mod ordensbekendtgørelsen samt databeskyttelsesloven. Sidstnævnte for at have livetransmitteret det hele på Facebook.

Allerede i timerne efter episoden kom der en reaktion fra Næstved Storcenter på Facebook, hvor det kortfattet lød: 'Vi er bekendt med hændelsen, der er sket i Næstved Storcenter i dag, 8. oktober. Af respekt for de involverede parter kan vi på nuværende tidspunkt ikke kommentere yderligere på den konkrete sag.'

Hurtigt kom det omvendt til at gælde kommentarfeltet, hvor reaktionerne hurtigt væltede ind. Og har gjort det lige siden.

Her var der en stærk overvægt at kritiske udbrud rettet mod især vagternes væremåde over for kvinden, men i høj grad også mod Næstved Storcenter: Mere end 1.600 kommentarer er der i skrivende stund kommet. Et udpluk:

'I skulle skamme jer.'

'Jeg er FÆRDIG med at handle i Næstved Storcenter for tid og evighed.'

'Jeg er rystet over, at I behandler kunder på den måde.'

'Det godt nok en sørgelig og beskidt måde at behandle sine kunder på.'

'Aldrig, aldrig, aldrig vil jeg handle hos Næstved Storcenter.'

Også på Trustpilot vælter det ind med negative reaktioner om Næstved Storcenter oven på mundbinds-episoden.

Det høje antal af et-stjernede anmeldelser, der er er blevet oprettet i det seneste halve døgn, siden sagen kom frem, har betydet, at den samlede bedømmelse af indkøbscentret er styrtdykket til 1,4 på en skala op til 5. Hele 87 procent af alle anmeldelser er nu faktisk et-stjernede.

Også her er der i kommentarfelterne til anmeldelser voldsom kritik mod vagter og storcenter. Og udmeldinger om, at brugerne aldrig vil handle dér igen:

'Virkelig et dårlig sted at handle. Kommer ikke igen.'

'Boykot.'

Fredag har Alida Christiansen, centerdirektør for Næstved Storcenter, indvilliget i at komme med en kommentar til B.T.

»Alt det, der skete i går, tager vi selvfølgelig meget alvorligt, og det er jo egentlig det, der er mit fokus: Alle skal kunne handle trygt i Næstved Storcenter og føle sig godt tilpas, når de besøger os herude. Det er det, jeg bruger tiden på, og det er det, jeg synes, at fokus skal være på,« siger hun.

Specifikt adspurgt til de mange negative reaktioner og anmeldelser lyder svaret fra Alida Christiansen: »Lige det kan jeg ikke rigtigt kommentere på indtil videre.«

Centerdirektøren har ikke yderligere kommentarer.

Også Sydsjællands Politi fik allerede torsdag aften massevis af telefoniske klager over ordensmagtens håndtering af sagen. Her mente mange eksempelvis, at betjentene, der ankom til Næstved Storcenter, havde slettet kvindens liveoptagelse af optrinnet, da de konfiskerede hendes telefon.

»Som udgangspunkt sletter vi ikke noget. Vi tager telefonen for at sikre beviser. Det giver ingen mening at tage telefonen for så at slette et bevis mod hende. Vi har absolut ingen interesse i at slette beviser,« har vagtchef Stefan Jensen dog afvist til B.T.