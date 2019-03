Får astronauter herpesudbrud - sår, som oftest dukker op i ansigtet eller på kønsorganerne, grundet en virusinfektion - af at være i rummet?

Noget kunne tyde på det, skriver phys.org ifølge Videnskab.dk.

For hos over halvdelen af en gruppe astronauter, der alle havde herpesvirus sovende i kroppen, blev sygdommen genaktiveret, efter de have været på rumflyvninger, viser et nyt videnskabeligt studie ifølge en pressemeddelelse fra forlaget Frontiers.

Studiet undersøgte spyt, blod og urin fra 112 astronauter. Det viste, at 47 ud af 89 (53 procent) af astronauterne på kortere ture og 14 ud af 23 (61 procent) på længere missioner havde markant mere herpesvirus i kroppen, da de kom hjem, end før de tog afsted.

Dog fik kun seks astronauter reelle symptomer – og de var milde.

Men jo længere, astronauterne opholdt sig i rummet, jo mere virus havde de i kroppen. Årsagen skal ifølge forsker på Johnson Space Center og forfatter til studiet, Dr. Satish K. Mehta, primært findes i stress over at være på rumeventyr:

»Når man er i rummet, sker der en stigning i udskillelsen af stresshormoner som cortisol og adrenalin, som er kendt for at undertrykke immunsystemet,« siger hun i pressemeddelelsen.

De immunceller, der normalt undertrykker herpesvirus, bliver mindre effektive under rumfart og nogle gange i op til 60 dage efter, forklarer hun.

Den øgede smitte kan være problematisk for lange rummissioner i fremtiden, så det er nødvendigt at udvikle bedre vacciner til astronauter i fremtiden, fortæller Satish K. Mehta til phys.org ifølge Videnskab.dk.

