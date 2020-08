Mystikken om et hemmeligt møde i Statsministeriet breder sig på Christiansborgs gange.

I alt fire partiledere var ikke velkomne til et tophemmeligt møde i weekenden om spionskandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Og Mette Frederiksen holder fortsat de fire partiledere i absolut mørke. De kan ikke få en forklaring fra statsministeren om, hvorfor de ikke var inviteret.

»Vi har spurgt ad flere kanaler, men har bare fået at vide, at de ikke vil kommentere det. Og vi har ikke fået stillet et svar i udsigt. Jeg synes virkelig, at det er mærkeligt,« siger forsvarsordfører Eva Flyvholm fra Enhedslisten.

Pernille Skipper var ikke velkommen til fortroligt møde i Statsministeriet i weekenden. Foto: Philip Davali

Enhedslistens leder, Pernille Skipper, siger, hun er »meget forundret«.

»Jeg kan slet ikke se, hvad årsagen skulle være til, at vi ikke var inviteret,« siger hun.

Ud over hende var Alex Vanopslagh (LA), Pernille Vermund (NB) og Josephine Fock (AL) heller ikke inviteret til mødet.

Josephine Fock bad onsdag Mette Frederiksen om en forklaring. Hun har ikke fået noget svar.

Josephine Fock er rasende. Hvorfor blev hun ikke inviteret til fortroligt møde i Statsministeriet? Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg er rasende. Det undrer mig, at statsministeren ikke har svaret mig endnu. Igen vil jeg gerne gøre opmærksom på, at det er et stort demokratisk problem, at ikke alle partier blev informeret,« siger hun.

Både Alex Vanopslagh og Pernille Vermund mener, at de muligvis har fundet forklaringen.

De tror, at en aftale fra 2013 om at styrke kontrollen af efterretningstjenesterne kan være grundlag for, hvem der blev inviteret til den fortrolige orientering med Mette Frederiksen.

»Jeg tror, at forklaringen er, at vi ikke var med i den aftale,« siger Alex Vanopslagh.

Pernille Vermund var persona non grata til det fortrolige møde. Foto: Niels Christian Vilmann

Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige var nemlig heller ikke med i aftalen – og var heller ikke velkomne i weekenden.

»Jeg har kontaktet Statsministeriet for at finde ud af, hvad der kunne være forklaringen. Det, jeg kan forestille mig, er, at det er aftalen, der er forklaringen,« siger Pernille Vermund.

Lederne for De Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og SF og var med i aftalen. De partier var også inviteret til mødet. Det bekræfter kilder i partierne over for B.T.

Radikale Venstre har hverken be- eller afkræftet, om Morten Østergaard var inviteret til mødet.

B.T. har spurgt Statsministeriet, om det er sådan, tingene hænger sammen. Ministeriet har fortsat ikke kommenteret sagen.

»Hvis det er forklaringen, hvorfor svarer Mette Frederiksen så ikke bare det,« siger Josephine Fock, der fortsat efterspørger svar.

På weekendens møde orienterede Mette Frederiksen de udvalgte partiledere om skandalen i spiontjenesten, som brød ud i offentligheden mandag.

Ifølge B.T.s kilder talte hun i alvorlige toner og proklamerede, at der er behov for en dybdegående undersøgelse af forholdene i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Ifølge en tilsynsrapport har FE angiveligt brudt loven ved at have iværksat 'operationelle aktiviteter' ved at indhente 'betydelige oplysninger' om danske statsborgere.

Desuden har FE misinformeret det tilsyn, som skal kontrollere efterretningstjenesten, ligesom spiontjenesten har overvåget en ansat i tilsynet, lyder anklagen.

På mødet var Kristian Thulesen Dahl (DF) inviteret, men kunne ikke deltage af praktiske årsager.